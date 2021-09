“Hoy es 5 de septiembre…”: La hija de Vico C cumple 31 años y será abuelo

“Hoy es 5 de septiembre…” y la hija de Vico C, Marangely Lozada Trinidad, cumple 31 años. ¡Sí! 31 años. Como dice el cantante en su popular canción que lanzó en 2003 “el tiempo pasó volando”. Esta fecha, que seamos sinceros, a todos nos recuerda a la joven que ya hizo abuelo al artista estadounidense de origen puertorriqueño.

Es imposible que cada 5 de septiembre no nos recordemos de la icónica canción de Vico C. Incluso, dos días antes, la misma Marangely se preparaba para recibir la felicitación de cientos de internautas como todos los años.

“El tiempo pasó volando…”

En la actualidad, Marangely tiene 31 años y ya será mamá. A través de sus redes sociales ha compartido como ha avanzado su embarazo. Fue en abril de este año dio la noticia en sus redes sociales. En la publicación posó con el padre de su bebé, Tommy.

“Uno de mis sueños está por cumplirse”, escribió en la publicación de ese momento.

En sus posteos, Marangely ha mostrado cómo ha evolucionado su embarazo y hasta anunció que traerá al mundo a un niño. Se llamará Gabriel Idán.

En la red social, donde tiene casi 80 mil seguidores compartió además algunas gráficas de su baby shower.

Lozada, por otro lado, es bailarina profesional y comparte con sus seguidores parte de sus coreografías y presentaciones. Para aprovechar esa habilidad, difundió un video en el que mostró su embarazo.

Historia de la canción

“5 de septiembre” la escribió Vico C cuando cumplía 6 meses de cárcel en Estados Unidos por posesión de drogas.

En ese entonces pensó en su hija y le escribió una exitosa canción la cual nunca imaginó el boom que sería.

En varias entrevistas, Vico C ha revelado que si no hubiese estado en la cárcel no pensaría en la canción para su hija.

