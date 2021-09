“Les falta decir que soy reptiliana”: La reacción de M’Balia ante los ataques

M’Balia Marichal ha sido protagonista de los problemas que enfrenta desde hace un tiempo la exitosa banda OV7. Pues, presuntamente, su relación sentimental con un hombre trans habría generado incomodidad entre algunos de los integrantes. Quienes habrían hecho comentarios despectivos con respecto a la pareja, los cuales llegaron a oidos de la vocalista, hermana de Kalimba.

El noviazgo de M’Balia y Álex Tinajero lleva unos meses, y la artista se muestra muy feliz y enamorada, según compartió durante una entrevista en el programa De primera mano. La artista se refirió a las críticas y comentarios mal intencionados de los usuarios en las redes sociales.

M’Balia: “Revolucionar mi vida de una forma positiva”

“Afortunadamente sé que cuento dentro de una minoría y, lo agradezco muchísimo. Para mí no ha llegado hasta ahora ese momento en el que negativamente me impacte en lo emocional. Me gustan los retos, ha sido un nuevo reto y tengo la fortuna de haber encontrado respuestas, soluciones, caminos, y sobre todo eso. Poder innovar y poder revolucionar mi vida de una forma positiva”, comenzó.

Agregó que no le interesan las opiniones prejuiciosas con respecto a su vida amorosa: “Eso no es ninguna novedad, les falta decir un día que soy blanca y reptiliana. Ha habido versiones de mí y de mi vida durante todo el tiempo que tengo caminando en este medio. Como es usual tristemente en algunas ocasiones, en general la gente me quiere mucho. Me tiene mucho respeto así como se los tengo yo y lo agradezco muchísimo”, expresó.

“En casa nos manejamos en transparencia, en verdad y en amor”

“La gente se muestra muy feliz compartiendo conmigo un muy buen momento. Me conozco en el espejo, los míos me conocen, todo siempre ha sido súper transparente. Quien tiene que saber quién soy, dónde estoy, qué estoy viviendo y cómo está ocurriendo lo sabe perfectamente”, aseguró

Para finalizar, M’Balia explicó brevemente, cómo trata de hacer que sus cuatro hijos entiendan su nueva vida sentimental: “La verdad siempre es de cero a cien lo mejor que hay para enfrentarse al entorno. En casa nos manejamos siempre en transparencia, en verdad y en amor”, relató. Marichal tuvo a los pequeños con su exesposo, el empresario Julián Ledón.

La nueva pareja de la integrante de OV7, tiene 42 años, y antes de formar una relación con M’Balia era un gran fanático de la banda. Por ahora la cantante ha declarado que está muy feliz y se siente plena. Porque vive un romance ideal y poco le importa lo que diga la gente.

