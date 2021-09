El deseo que Eric del Castillo pide que Kate le cumpla antes de morir

Eric del Castillo se abrió y contó aspectos de su vida personal y familiar. Especifícamente de su relación con su hija menor; la también famosa actriz, Kate del Castillo. El artista reveló que le ha hecho una importante petición a ‘la Reina del Sur’, y espera que la cumpla antes de que él muera. Dijo en entrevista para el programa Montse & Joe.

Eric del Castillo confesó que a pesar de que su hija es una mujer independiente, exitosa y realizada, sabe que le hace falta una familia. Por ello ha conversado al respecto con ella, pidiéndole que se case y tenga hijos, pues no quiere que siga siendo una mujer solitaria.

NEW YORK, NEW YORK – JULY 18: Eric del Castillo, Kate del Castillo and Kate Trillo del Castillo attend the Opening Night of “the way she spoke” Starring Kate del Castillo at Audible’s Minetta Lane Theater on July 18, 2019 in New York City. (Photo by Bryan Bedder/Getty Images for Audible)

“Me da tristeza verla sola”

Incluso, recordó que hace poco tiempo regañó a su hija menor ya que piensa que se dedica de lleno a su trabajo y deja de lado su vida amorosa: “Trabaja mucho y no se da tiempo para su vida personal. Hay que cuidarse, no dejamos de ser seres humanos, que tenemos sentimientos. Que tenemos soledades, que tenemos momentos de cariño. Pero ella siempre está sola, aunque ella a veces lo dice, ‘sí me siento sola’”, declaró el actor.

A pesar de que Kate admite que se siente sola no muestra interés en querer formar una familia. Por ello, Eric insiste en su deseo de que comparta su vida con un hombre y se convierta en madre. Pues él sabe lo que es estar en el medio artístico y no tener a una persona al lado. Hasta que se casó con Kate Trillo cuando tenía 36 años, y ella supo comprender su profesión desde ese entonces hasta el día de hoy.

Del Castillo reveló que su hija le preocupa, porque piensa que es fundamental que tenga una persona que la respalde y le brinde amor. “Me da tristeza verla sola”, dijo el intérprete, pues a pesar de que Kate se ha casado en un par de oportunidades; con el actor Aarón Díaz; y con el ex futbolista Luis García Postigo, se ha divorciado a los pocos años.

Eric se encuentra bien de salud

Por otra parte, el nacido en Celaya, México, habló de los tatuajes de su hija, confesando que le desagrada verla con ellos. Porque él y su esposa la trajeron al mundo “limpia”, es decir, sin ninguna marca en su piel.

Para concluir, el artista conversó acerca de los inconvenientes de salud que tuvo recientemente. Razón por la cual Kate tuvo que realizar un viaje relámpago a México, pues su agenda de trabajo poco le permite compartir con sus padres. Y menos ahora que se encuentra en las grabaciones de la tercera temporada de ‘la Reina de Sur’.

En entrevista con TV Notas, contó que se ecnuentra bien, y que el accidente que tuvo en su casa no pasó a mayores. Pero que sí sufre de una enfermedad visual incurable pero tratable, nada grave. Según explicó, se trata de una afección en la mácula, que se encuentra en la retina, la cual le molesta al leer. Y está siendo tratado y como han dicho los doctores, nunca quedará ciego por esta causa, como se ha especulado.

Descubre más: