Christopher Uckermann aclaró por qué se opone a una campaña de vacunación

Christopher Uckermann estuvo en boca de todos por una polémica que surgió en las redes sociales. Pues el cantante de la famosa banda RBD, se molestó cuando usaron su imagen para una campaña de vacunación contra la Covid-19. Y es que el actor ya se había declarado, hace un tiempo, en desacuerdo con la inmunización.

La molestia de Christopher Uckermann se dio, cuando hace unas semanas, las autoridades de la ciudad de Sobral en Brasil, promovieron una campaña utilizando la imagen de personajes de películas y telenovelas. Esto para motivar a los cuidadanos más jóvenes a vacunarse contra la Covid-19. Entre los cuales incluyeron a los protagonistas de la serie juvenil, Rebelde.

“Dejen de usar Rebelde para promocionar“

El nacido en la Ciudad de México, de 34 años, comentó la publicación en redes sociales. Expresando que no fue notificado para hacer uso de su imagen, ni la de sus compañeros: “Dejen de usar Rebelde para promocionar. Nosotros no tenemos nada que ver con esto”, fue el texto que dejó Uckermann en el idioma español y portugués.

Ante esto, los usuarios de las redes sociales criticaron duramente al cantante y actor. Por lo que Christopher salió a defenderse en una entrevista para la revista Quién: “Mi comentario fue a que no se use la imagen en absoluto. Cuando uno como artista ve que la usan sin el consentimiento de uno, obviamente, despierta una alerta, y fue comunicar eso ‘no usen mi imagen’”, comenzó explicando.

Christopher: “Confío en el sistema inmunológico“

Agregando que su molestia fue por el uso indebido y sin consentimiento de su imagen y nada tiene que ver con el mensaje de la campaña: “Respeto mucho a la gente y las decisiones de cada individuo, de las personas”.

Sin embargo, el artista recalcó que las críticas de las cuales fue objeto, no le afectan en lo absoluto: “Como persona, voy a ser honesto, no me afectó. Porque crecí en este universo en el que la gente va a hablar; entonces, al final te desconectas. Te das cuenta de que no es personal. Somos humanos que tenemos una ideología, una manera de ser y al final siempre va a haber gente que no está de acuerdo”, dijo.

El vocalista de RBD también conversó acerca de su opinión con respeto a la inmunización: “Creo mucho en lo natural, en lo orgánico. Confío en el sistema inmunológico y por eso creo que se hizo un poquito de ruido. Pero respeto las decisiones de cada quien, que cada quien haga de su vida lo que quiera, de eso se trata todo”.

“Definitivamente yo no me vacunaría”

Hace un tiempo, el actor fue abordado por los medios de comunicación, cuando llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México. Quienes aprovecharon para conocer su opinión sobre la pandemia y la vacuna que se estaba empezando a colocar en el mundo, para evitar la terrible enfermedad de la Covid-19. Él respondió, que ni él ni su familia están de acuerdo con el medicamento y no se lo colocarán.

Dijo que no cree en la vacuna, al igual que su familia, e hizo un llamado de atención a todas al público para que ayuden a resguardar a las personas de la tercera edad que son los que más peligro corren.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás. No (me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto. Creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas. Las -vacunas-que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural. De hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie (de su familia) se va a vacunar”, aseguró en esa oportunidad.

