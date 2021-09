Esto dijo Altair Jarabo acerca de convertirse en madre

Altair Jarabo se casó recientemente con el francés Frederic García, y la noticia causó polémica, desde que se supo de la relación amorosa. Pues en las redes sociales solo se hablaba de la gran diferencia de edad entre ambos. Porque el europeo tiene 53 años, y la mexicana 35. Y ahora el tema que resuena, es si ya tienen planes de formar una familia.

La actriz, Altair Jarabo, guardó con recelo contar acerca de su relación sentimental y no fue sino hasta que tenían tres meses que anunció su noviazgo. Ahora, se le cuestionó si se convertirá en madre pronto, pero al parecer, la nacida en Ciudad de México no piensa en eso.

La artista conversó con la prensa sobre su situación sentimental y su nueva vida de casada. Durante la alfombra roja del reciente concierto de Alejandro Fernández, al que asistió en compañía de su esposo Frédéric García.

“No puedo pedir más“

Alatir, muy sonriente, dejó en claro que los comentarios negativos no le interesan y menos porque está feliz y agradecida de haber contraído nupcias con el empresario: “Afortunadamente tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios. No sería yo si me la pasara preguntándole sus opiniones a la gente y además, ¿Qué pueden decir? Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa como pueden ver y nada ni nadie va a cambiar eso”, mencionó.

Sobre el tema de la edad, Altair confesó que no es un factor importante mientras haya amor y respeto: “Me parece maravilloso, es alguien con mucha experiencia que hace que yo pase un tiempo espectacular. Que me trata como una dama. No puedo pedir más y aparte está guapísimo”.

“Quiero un tiempo, unos años sola con él“

Con respecto a los planes de la pareja en convertirse en padres dijo que los haría muy felices, sin embargo no es algo que tengan como prioridad en estos momentos. “La verdad quiero un tiempo, unos años sola con él. Está sobre la mesa (embarazarse), pero siempre contesto con sinceridad y en este momento de mi vida no siento el llamado de la naturaleza. Claro que si lo siento habrá que contestar. Admiro muchísimo a las personas que adoptan, creo que se merecen el cielo y uno nunca sabe lo que le tiene deparada la vida”.

Para la revista People en Español, hace unas semanas, Altair contó que no dejará de vivir en México, como se rumora: “La gente dice: ‘¿Ya no vas a vivir en México?’, les digo, no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México. Mi trabajo y mi familia también. Yo creo que voy a trabajar en México pronto y, a ver, mi familia está en México, yo soy mexicana y ahí nos conocimos. Aunque tengamos aquí una base y estamos aquí de momento (en París), no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”, explicó.

Descubre más: