La nueva disputa legal entre Paulina Rubio y Colate

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como ‘Colate‘, llevan siete años separados, pero desde entonces los problemas, de todo tipo, no han terminado entre ellos. Ahora, según, el programa Chisme no like, la expareja tuvo una nueva batalla, y la razón sería el hijo que tienen en común, llamado Andrea Nicolás.

La disputa que fue a parar a la corte, habría sido porque el empresario nacido en España, no quiso acceder a la petición de la cantante de que la ayudara con la renovación del pasaporte estadounidense de su hijo. Tras la negativa de su expareja, Rubio tuvo que interponer un proceso legal, para poder solucionar la estadía legal de Andrea en dicho país.

Paulina volvió a ganarle la batalla a Colate

El representante legal de la cantante en una audiencia virtual, explicó los detalles de la denuncia. “Tuvimos una audiencia hace menos de un mes, donde el señor Vallejo-Nágera se negó a darle el pasaporte a la señora Rubio”, contó.

Agregando qué, “el niño tenía que renovar su pasaporte estadounidense y, mientras tanto, como el señor Nágera dijo que tenía que irse a España un mes, a pasar el verano con su hijo. Usó su pasaporte español para poder ir con el señor Vallejo durante el primer mes del verano y luego con la señora Rubio el segundo mes; entonces ¿qué pasa? Que él va y saca el pasaporte español sin ningún problema. La corte le pide que haga una cita para renovar el pasaporte estadounidense y el niño se fue a España”.

La razón por la cual Colate se habría negado a entregar el pasaporte del menor sería que quería quedarse por dos semanas más en compañía de su hijo, según lo que contó el abogado de Paulina.

“La corte exige que el padre participe por seis meses en un curso de paternidad”

Por su parte, el empresario decidió prescindir de su abogado y él mismo tomará el caso. “Soy Nicolás Vallejo-Nágera, me represento a mí mismo”. La respuesta de la jueza a cargo de la demanda, exigió a Colate devolver el pasaporte del menor a la artista. “La corte ordena que hoy mismo el exesposo entregue a su exesposa el pasaporte estadounidense ¿cómo lo hará? Eso depende de él”, dijo la jueza.

“Así que donde sea que esté el pasaporte, el padre irá a recogerlo o enviará a alguien y se lo entregará a su exesposa. Además, la corte exige que por lo menos, el padre participe por seis meses en un curso de paternidad”, sentenció.

La pelea entre la expareja lleva una década, según relató Vallejo-Nágera al programa Sale el sol. Esta sería la segunda de este mes, las dos, ganadas por ‘la Chica dorada’. “A partir de ahora no tengo abogado, porque realmente me doy cuenta que llevo 10 años de litigio”, aseguró el español. Quien además confesó que está cansado del desgastante proceso legal que ha enfrentado con su exmujer.

