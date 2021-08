Yordi Rosado confesó que su vida y la de su hijo estuvo en peligro

El presentador Yordi Rosado contó la vez que su vida y la de su hijo corrió peligro mientras estaban disfrutando en una playa. Fue durante el programa Miembros al aire, que relató el horrible episodio.

Yordi Rosado confesó que en una ocasión se metió al mar con su hijo y ya no podían volver a la orilla. Por lo que tuvieron que ser auxiliados por los salvavidas. Esto para no morir ahogados, pues la corriente ya lo había arrastrados hasta más adentro.

“Como a los 11 años, me iba a ahogar“

Pero esta no es la primera vez que Rosado pasa por la desesperante situación. Confesó que cuando niño estuvo al borde de la muerte por la misma razón. “Yo una vez de chavito, como a los 11 años, me iba a ahogar en Ixtapa. Me arrastró la ola y me sacaron y quedé muy traumado. Hace un año fui a Acapulco con mi hijo que tiene 15 años y que es más alto que yo y le digo: ´hay que tener mucho cuidado´, imagínense, yo con miedo al mar”.

Esta vez Rosado tuvo un momento de distracción mientras estaba jugando con su hijo. Por lo que perdió la noción de la distancia en la que se encontaban. “Nos rentaron de esas cositas como tablas de surf y estábamos jugando Pues evidentemente se te va la onda y te va jalando, el asunto es que en 20 minutos que jugamos en la orilla. De repente ya estábamos muy adentro y yo que soy súper cuidadoso y no me di cuenta”.

“De repente siento cómo me jala la corriente pero de un segundo a otro, y me empieza a jalar para adentro y hacia abajo y ya no puedo salir. Está perro tú solo, pero con tu hijo a lado peor. Porque como papá te prende el sensor de ayudar a tu hijo, entonces volteo y le digo: ´¿Santi puedes nadar?´ y me dice que no y se empieza a meter al mar”.

Yordi: “Me empiezo a desesperar“

Por suerte los salvavidas que resguardaban el lugar, vieron que el conductor y su hijo se habían alejado del límite y corrieron a ayudarlos. “Entonces traté de agarrarlo y me empiezo a desesperar. Por lo que no puedes salvar a alguien y volteo tengo a dos salvavidas cerca de mí, porque nos vieron y saben dónde están las corrientes y ahí te agarran”.

Para concluir, el animador dijo que luego de esas amargas experiencias ahora siempre se acerca a saludar y a pedir ateción a los socorristas. “No me meto bien si no veo un salvavidas y cuando lo veo, le digo: ´oye, te encargo. Estoy ahí con mis hijos´, al final paso y le doy una propina”.

