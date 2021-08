La actriz Ximena Sariñana confesó que por ser famosa fue víctima de acoso escolar

Ximena Sariñana realizó una fuerte confesión, recientemente, durante una entrevista con ‘el Escorpión dorado’. La actriz de la exitosa serie ‘la Casa de las flores‘, recordó que durante su época de colegio la molestaban constantemente, por ser famosa.

Ximena Sariñana, quien fue nominada a los Premios Grammy y Premios Grammy Latinos por su álbum Mediocre, confesó que cuando era niña, sufrió de acoso y burlas en el colegio en el donde estudiaba. Y que a pesar de ser víctima de insultos, prefería dejarlo pasar antes que defenderse.

“Era superbullied”

“Más bien como que me agarraban mucho y yo la neta no era muy de defenderme”, contó, agregando que aunque la retaban o trataban de provocar, ella nunca llegó a los golpes con nadie. “Era superbullied (intimidada). Era como yo muy tranquila”.

El tema surgió porque ‘el Escorpión dorado’ comenzó su entrevista confesándole qué, “ya tenías ganas de conocerte, porque yo te veía en los videos, en tus películas, siempre muy agresiva. Siempre con esa actitud medio agreste”, y la cuestionó sobre si era de pelearse cuando estaba chica. “¿Te agarrabas a ching*dazos cuando eras más morra?”, preguntó el famoso influencer.

De inmediato Sariñana recordó una anécdota que contó la también cantante y actriz Danna Paola, hace más de un año. Acerca de una pelea que tuvo cuando estaba en el colegio. Ximena dijo que ella era esa niña con la que la actriz de la serie ‘Élite‘ se fue a los golpes.

“Qué cagado que me lo preguntas, güey. Porque creo que la última entrevista que vi tuya fue con Danna Paola y ella cuenta una historia. Y yo era esa niña a la que se put*ó Danna Paola”, relató entre risas la actriz, aunque no aclaró si era verdad o no lo que dijo, pues insinuó que se trataba de una broma.

Danna Paola le contó al Escorpión que se peleó en el colegio

La cantante hablaba de una entrevista con el personaje de Álex Montiel que le hizo hace un tiempo a Danna. En la cual recordó que en su infancia se fue a los golpes con una compañera de clases.

“Yo tenía 9 años y estaba grabando una telenovela y una de mis compañeritas me empezó a decir que yo era horrible, que era una burra”, comenzó a relatar. “Me empezó a preguntar no sé qué cosas de historia y obviamente yo no respondí porque yo no sabía. Entonces me dijo ‘Eres una burra y no sabes nada y aparte estás horrible, yo no sé cómo eres la protagonista’”.

“Le dije ‘¿Cómo me dijiste?’ y ¡Mocos! que le meto una cachetadota”, contó la también modelo. Aclaró que a pesar de estar en el medio seguía asistiendo al colegio, pero solo a presentar las pruebas. “Estudiábamos dentro de las novelas, porque obviamente íbamos a la escuela, pero íbamos solamente a presentar exámenes”, contó la mexicana.

“Desde chiquita me defiendo”

Y relató que luego de la pelea con su compañera la acusaron con la productora de la novela en la que estaba participando: “Mandaron a llamar a la productora, a la televisora. Diciendo que por qué a mis nueve años estaba golpeando a mis compañeritas. Oigan, desde chiquita me defiendo”, comentó.

Para concluir, la cantante aprovechó para aclarar si de verdad existe una rivalidad entre ella y Belinda, como se rumora en el medio. “Yo respeto a cualquier mujer en la industria en el sentido de que creo que las dos crecimos haciendo novelas en México. Tenemos una cantidad de fan muy parecida”, y añadió qué, “en lugar de crear rivalidad, eso déjenselo a Paulina y Thalía, ya estamos en 2020, esa rivalidad ya no va”.

