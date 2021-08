La dura batalla de Christina Applegate con crueles enfermedades

Christina Applegate confesó hace unos días, a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con esclerosis múltiple. La noticia impactó a los miles de seguidores de la famosa actriz. A los que también les pidió entendimiento pues necesita privacidad para afrontar su nueva realidad. Pero esta no es la primera vez que ha tenido que luchar contra duras enfermedades.

La actriz de 49 años conmovió a todos con su sorpresiva revelación, asegurando que es un camino duro, pero lo enfrentará: “Ha sido un viaje extraño. Pero me apoyaron mucho las personas que conozco que también padecen esta enfermedad. Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino continúa”, escribió en un tuit, agregando: “Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple, ‘nos levantamos y tomamos la acción indicada’. Y eso es lo que hago yo. Así que ahora pido privacidad mientras paso por esto”.

“Lloro al menos una vez al día“

Pero esta no es la primera vez que Applegate ha tenido que atravesar por una complicación de salud difícil. Pues hace un tiempo, en el 2017, recibió un diagnóstico de cáncer de mama. Por lo que tuvo que someterse a una doble mastectomía. “Lloro al menos una vez al día al respecto porque es difícil pasarlo por alto cuando estás parada frente al espejo. Cuando miras hacia abajo, es lo primero que ves. Es un recuerdo constante del cáncer que tuve”, confesó en el programa de Oprah Winfrey.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Y nueve años después se realizó una cirugía para remover sus ovarios y sus trompas de falopio. “Es un alivio, es algo menos por lo que tengo que preocuparme. Ahora esperemos que no me pase por encima un autobús”, dijo en tono de broma.

Christina también confesó que porta el gen mutado BRCA1, el cual predispone la aparición de cáncer. Y que de inmediato su mayor preocupación fue que su hija lo hubiera heredado. “Las chances son muy altas. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero sé que en unos 20 años ella tiene que empezar a hacerse estudios”.

“Me rompe el corazón“

Además expresó que desea que en un futuro la ciencia avance para que ella no tenga que sufrir a consecuencia de esa terrible enfermedad: “Ansío que para ese momento haya avances. Porque me rompe el corazón pensar que ese escenario sea una posibilidad en su vida”.

As one of my friends that has MS said “ we wake up and take the indicated action”. And that’s what I do. So now I ask for privacy. As I go through this thing. Thank you xo — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Asimismo, confesó que en su recuperación fue fundamental el papel de Martyn Lenoble, su pareja, con el que se comprometió en el 2010, y un año después tuvieron a Sadie, la hija de ambos. “Martyn ha sido una parte increíble de mi vida. Sin él, yo no sé si podría haberlo logrado. Su ayuda ha sido realmente increíble”.

La nacida en Hollywood, Los Ángeles, California, decidió ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo que ella vivió debido a la cruel enfermedad y para concientizar sobre el cáncer de mama. Por esto, fundó la organización Right Action for Women, la cual se dedica a brindar detecciones tempranas de este tipo de cáncer.

Thank you to my @netflix family for the delicious treats. I don’t know anyone’s number, otherwise I would be more personal but seriously, the best company to work for in my 40 years in this gig. To Ted and everyone at netflix, I ate the shit out of that gift basket — christina applegate (@1capplegate) August 20, 2021

