La actriz Nailea Norvind encontró una nueva vocación gracias a la pandemia

Nailea Norvind no se escapó a la crisis mundial que hay actualmente debido a la pnademia de la Covid-19. La actriz confesó que el virus la ha afectado económicamente. Por ello decidió aprender un nuevo oficio y emprender con su negocio propio. Vendiendo en bazares y tianguis de la Ciudad de México, productos alimenticios, y además, proximamente, mostrará sus clases de yoga.

La actriz de telenovelas, Nailea Norvind, contó que fue gracias a la pandemia que pensó en cómo reinventarse. Y que todo comenzó como un pasatiempo en el tiempo de cuarentena de la emergencia sanitaria. Poco a poco fue tomándolo en serio y actualmente le va muy bien, pero que de ninguna manera se apartará del mundo de la actuación.

“Vamos a hacer introspección”

Para el programa Ventaneando indicó que las ventas de su negocio han sido exitosas. Pero que no por eso, este año y el anterior han dejado de ser estresantes. Aunque le ha sacado provecho al tiempo que ahora puede compartir con sus hijas.

“Para mí realmente ha sido de los mejores momentos. Realmente me atrevo a decir que es uno de los mejores años de mi vida. Porque como que siento que comenzamos a vivir de la forma que antes vivíamos. Cada vez vivimos en un vorágine demasiado extrema que nos genera estrés. Entonces este ritmo (es) de ‘vamos a encerrarnos’, ‘vamos a la casa’, ‘vamos a hacer introspección”, explicó Norvind.

Nailea también se mostrará con sus clases de yoga

Asimismo, afirmó que su negocio se llama Mi alimento sagrado, debido a un producto que últimamente se ha vuelto muy popular por sus beneficios digestivos, llamado kéfir: Y reveló que para finales de este año estaría mostrando otras de sus pasiones, yoga, las cuales piensa poder empezar a publicar. “Para mí esta pandemia me generó esta motivación de poder ofrecer la parte que yo he practicado agregado con la yoga”.

Para concluir conversó un poco sobre la dura situación que está atravesando el actor, Juan Pablo Medina, su compañero de El club de los idealistas. A quien tuvieron que amputarle una pierna tras una trombosis que sufrió el pasado 3 de agosto.

“A veces podemos clavarnos en un incidente, pero el chiste es no clavarte y ver todo como una oportunidad. Quién dice que él no va a encontrar algo mejor todavía a partir de esto. Nos humaniza a todos y yo estoy convencida de su belleza y su fuerza. Tu vida no es sólo eso, esto es sólo un paso por el que está atravesando en su vida, pero vamos a estar con él”, dijo la actriz.

Descubre más: