Cecilia Galiano confesó por qué pensaba que Marlene Favela era una “payasa”

Cecilia Galiano hizo una confesión acerca de Marlene Favela, a quien tuvo de compañera, en la telenovela en la cual participó, la Desalmada. Esto luego de que la mexicana compartiera parte de su experiencia en el rodaje de la producción televisiva. Y contara cómo fue trabajar con personalidades como: José Ron, Livia Brito, Marjorie de Sousa, Cecilia Galliano, entre otros.

Pero al hablar de Cecilia Galiano, Marlene ahondó sobre cómo fue compartir con ella. Debido a que no la conocía, pero en cuanto tuvo la oportunidad de relacionarse con la argentina, la sorprendió como profesional, y mucho más como persona.

“Ella en especial me sorprendió“

La mexicana en el video que colgó a su canal homónimo de YouTube, comentó además que este es el primer proyecto en el que participa, luego de convertirse en madre. Para después comenzar a expresar su opinión al respecto de su colega: “Esta mujer en particular a mí me sorprendió mucho. Muchas me sorprendieron, pero ella en especial me sorprendió porque yo no la conocía, obviamente sabía quién era”.

“Qué grata sorpresa, que mujerón en toda la extensión de la palabra, que mujer tan valiente tan hermosa. Es otra de las personas que me quiero llevar para siempre. A pesar de que no tuvimos muchas escenas juntas, a nivel personal conectamos de una forma tan genuina. Así que, Cecilia te quiero mucho y te quiero en mi vida”, mencionó en su videoblog.

Cecilia:“¿Será payasa?“

Por su parte, Cecilia no se quedó atrás y también se sinceró al respecto de su sentir hacia Favela. “Es la primera vez que trabajamos juntas, la verdad es una mujer que siempre la veía y decía: ‘es tan alta, modelo, gran actriz’“, confesando que pensaba que la mexicana era una “payasa“. “Qué tú dices wow, ‘¿será payasa?’ y en realidad fue un gran placer“.

La argentina prosiguió al punto de emocionarse hasta llenar sus ojos de lágrimas: “Encontré una mujer súper buena compañera, una gran mamá. Me identifico en muchas cosas con ella porque somos mujeres empoderadas, independientes, fuertes, mamás solteras que hasta se me quiebra la voz. Porque es una de las cosas que más reconozco de una mujer”, confesó Galiano.

Para finalizar Cecilia agregó que le encantaría continuar la amistad con Marlene porque es una mujer admirable.“Me encontré con una mujer muy amable de corazón y la verdad una mujer que me gustaría seguir manteniendo como amiga. Porque más allá de lo que ven en la telenovela, es una gran persona y tiene una bebé muy preciosa. Me dio mucho gustó que me dejaras trabajar contigo, una compañera sin ego, sin nada de lo que ustedes creen”, concluyó la argentina.

