Las duras críticas hicieron que Yalitza Aparicio dudara de sus capacidades para asumir este importante rol

Yalitza Aparicio saltó al estrellato luego de su excelente participación protagónica en la película Roma. Por la que consigió cientos de reconocimientos y la nominacion a Mejor actriz, en los Premios de la academia, Oscar, en 2018. Pero desde entonces ha sido víctima de discriminación y xenofobia en el mundo entero.

Yalitza Aparicio confesó durante una entrevista con la revista Elle cómo lidió con su entorno tras su nominación al Oscar. Debido a los fuertes señalamientos de otros actores y mexicanos con comentarios racistas y discriminatorios hacia su persona. Lo que ocasionó que la actriz comenzará a sufrir de falta de autoestima y a dudar de sus capacidades, y no solo las artísticas.

Yalitza: “Perdí mi lengua indigena por la discriminación”

Pues cuando fue nombrada como la Embajadora de Buena Voluntad por la Unesco en 2019, la también docente no se creía capaz para asumir el importante rol. Pues tras tantas críticas la seguridad en sí misma se había mermado. Y pensaba que no contaba con la preparación adecuada por la gran responsabilidad que conllevaba dicho cargo.

“Cuando surgió lo de la UNESCO yo sola me presionaba y pensaba: ‘cómo voy a ser Embajadora para los pueblos indígenas si yo misma no hablo una lengua indígena. Yo misma soy el resultado de esta discriminación y por eso perdí mi lengua“, agregando que esa era una de las razones por las cuales fue electa para el puesto. “Pero ellos me dijeron exactamente eso: ‘Te atreviste a hablar y a aceptar que eres el resultado de esta discriminación’. Por eso es importante señalarlo, para evitar que siga sucediendo. Esa responsabilidad compartida de la que hablo es lo que ha abierto puertas, es una misma lucha que al final se trata de respeto y aceptación”.

Aparicio: “Orgullosa de ser una indígena oaxaqueña“

El compromiso de Aparicio con la organización es por dos años, en los cuales se debió comprometió a sensibilizar a la opinión pública mundial. Y un caso especial sucedió, con un actor mexicano, justo ante su nombramiento como embajadora.

En febrero, el actor Sergio Goyri fue captado en una grabación durante una reunión familiar. En la cual se le oye comentar que para él la educadora de formación no es actriz e incluso se burló de ella: “¿Que metan a nominar a una pinch* india que dice ‘Sí siñora, no siñora’?”.

Yalitza respondió al cruel y comentario de Goyri defendiendo sus raíces ante su compatriota. El cual usó de manera despectiva la palabra “india”: “Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña. Y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras”, expresó Aparicio en un comunicado.

“No puede ser que exista discriminación y ese rechazo hacia nosotros mismos’“

También durante una conversación con la actriz chilena Daniela Vega habló sobre el impactó que generó su presencia y nominación en los Premios Oscar: “Lo hablaba con la actriz chilena Daniela Vega, cuando la conocí me dijo: ‘Es curioso que cuando estuve en los Óscar me agredieron y me dieron con todo; llegaste tú y pasó lo mismo’. Y no es porque seamos rostros nuevos, porque siempre hemos existido, pero somos diferentes a lo que están acostumbrados a ver”, comentó la mexicana.

Asimismo, confesó que ser víctima de racismo hizo que no quisiera apuntarse a nuevos proyectos cinematográficos. Pero la oaxaqueña de 27 años, recapacitó y tomó las críticas para crear contenido que inspire a su seguidores: “Pensé: ‘No puede ser que exista esta discriminación y ese rechazo hacia nosotros mismos’“, expresó ante los señalamientos de sus colegas y compatriotas.

“Lo veía en los comentarios y las críticas hacia mí, por ejemplo. Me preguntaban mucho si quería seguir en el cine y no lo sabía porque era ese bombardeo contra la ilusión. Pero surgió un deseo de poder decir: ‘Ahora quien venga después, no tiene que sufrir por esto’, como dije, hay que abrir puertas. Entendí que tengo una buena plataforma para inspirar a otras personas y no quiero que pasen por lo que pasé”, indicó la actriz.

Descubre más: