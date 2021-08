Las fotos de Yuya embarazada a poco tiempo que nazca su hijo, Mar

La youtuber y empresaria mexicana, Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, sorprendió en sus redes sociales al anunciar que estaba en la dulce espera de su primer hijo. Será un niño y lo llamará Mar. Así lo dio a conocer en un video que colgó en su canal de YouTube.

Desde entonces, Yuya no ha dejado de compartir en sus Instagram publicaciones en las que luce su pancita y cómo se ha sentido en su proceso.

Aunque Yuya ha mantenido en reserva su vida sentimental, ya ha sido de conocimiento público que el padre de su hijo es el músico Siddhartha. Él mismo también dio la noticia a través de sus redes sociales, y manifestó que están muy felices por la llegada de mar.

En YouTube, la mexicana publicó recientemente un video en el que respondió una serie de preguntas sobre su embarazo; entre ellas cómo se enteró que será mamá.

También reveló cómo fueron los primeros días de su embarazo, la incertidumbre que sintió al sospechar que debutaría como mamá y hasta las molestias que ha sentido.

En el mencionado clip, Yuya también dijo cómo se enteró del sexo de Mar.

“Hicimos una reunión chiquitita no fue algo muy especial, la verdad, pero la borreguita de amor, Majo (su mascota), fue la encargada de decirnos, ella llegó con un papelito que decía el sexo de Mar (…) pero yo siempre le hablé en ‘bebecillo’, le atiné”, compartió Yuya.

Yuya se dedicará a su maternidad

Mariand dejó claro en YouTube e Instagram que se alejará por un tiempo de las redes y del trabajo para dedicarse de lleno a su maternidad, pues espera recibir a su bebé rodeada de paz y tranquilidad.

“Último día en casa”, escribió la youtuber en su más reciente publicación de redes sociales, lo que alertó a sus fans sobre el nacimiento de su primer bebé.

“No les he platicado, pero… bueno, me voy a ir. Un mes antes voy a dejar mi dulce hogar. Voy a dejar un poquito de trabajo y me voy a ir a la dulce espera”, dijo hace unos días.

¿Quién es Yuya?

Yuya nació el 13 de marzo de 1993 en Cuernavaca, Morelos. Es hija menor de Sergio Andrés Castrejón y Maribel Castañeda y tiene un hermano conocido como “Fichis”.

En 2009 lanzó un canal de YouTube en un inicio conocido bajo el nombre de lady16makeup, cuando tenía 15 años.

En el 2014 Yuya comenzó su carrera como escritora y publicó su libro Los secretos de Yuya. Un año después, publicó un segundo libro titulado Las confesiones de Yuya. También lanzó su primer perfume TRUE by Yuya.

En 2017 lanzó a la venta su propia línea de maquillaje, bajo el nombre “Yuya”.

En 2018, Yuya fue galardonada con su propia estrella en el Paseo de la Fama de las Vegas.

Igualmente fue nombrada Embajadora del Cambio en el programa de Desarrollo Sostenible de la ONU.

