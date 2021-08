¿Por qué en OV7 “se acabaron las declaraciones públicas”?

OV7 sigue en boca de todos por los desacuerdos e intercambio de palabras entre sus integrantes. Y la incertidumbre sobre si habrá o no gira, por el 30 aniversario de la banda crece. Aunque ahora, Érika Zaba aseguró que se reunirán para sentarse a conversar sobre el tema y de una vez por todas poner fin a los problemas.

Tras las polémicas declaraciones que han brindado Lidia Ávila, Ari Borovoy y Mariana Ochoa; Érika Zaba durante una entrevista con TVyNovelas reveló que el grupo se reunirá para acabar con las discusiones y malentendidos.

La cantante comentó que las declaraciones por separado que han ofrecido sus compañeros, lo que han hecho es incrementar los roces a la interna. Y por ello, en OV7 ya no emitirán ningún comunicado a través de los medios de comunicación.

“Estamos tratando de solucionar las diferencias“

“Lo único que puedo decir es que ya se acabaron las declaraciones públicas de cada uno de nosotros. Porque nos dimos cuenta de que eso, al final, lo hace más grande siempre. Decidimos no más comunicación a través de los medios, sino entre nosotros, en persona, así que va mejor”, aseguró.

Agregando que están con el mejor ánimo para dejar atrás los desacuerdos surgidos en el tiempo de cuarentena. “Somos siete amigos que estamos tratando de solucionar las diferencias. Muchas diferencias que tuvimos en esta pandemia, con el fin de que la gira se haga, y bien”, dijo Érika.

Y dio una excelente noticia, pues la gira de conciertos para celebrar los 30 años de la banda no será cancelada y todos sus fans podrán disfrutar con ellos nuevamente. “Denos tiempo para poder dar noticias los siete juntos, dar fechas. Y todo lo que va a pasar”.

“No sería la primera vez que nos sentamos a llorar“

Asimismo, Zaba fue consultada en la entrevista sobre los motivos reales de las diferencias entre ellos. Pero la intérprete dijo que la principal causa han sido las opiniones expresadas públicamente lo que han causado el malestar. “No quisiera ser yo quien dé más detalles. Sería hacer un recuento de lo que ha pasado y no quiero. Al final del día estaría mordiéndome la lengua, porque he dicho que mandar un mensaje, yo solita, que luego lo vean los otros seis, se puede malinterpretar“, señaló.

“Lo haremos en su momento los siete porque, al final del día, la gente ha vivido una incertidumbre sobre si se hace la gira o no. Van a tener una respuesta muy pronto. Pero primero estamos solucionando las diferencias fuera de cámaras”, expresó la cantante.

Y en cuanto al tema de si habrá o no, serie biográfica de OV7, Zaba indicó que la banda está concentrada en hacer las paces para realizar la gira de aniversario. “Todavía no hemos hablado nada sobre eso. Primero tenemos que hacerlo los siete como amigos, y después de trabajo; es decir, primero tenemos que resolver nuestras cosas, aclarar la situación sin pelos en la lengua. Y no sería la primera vez que nos sentamos a llorar juntos. Porque cuando nos separamos la primera vez, en 2004, así le hicimos, hablamos y nos dijimos todo para empezar de nueva cuenta. Al final, todo tiene que estar claro y limpio, y estoy segura de que así será”, concluyó.

