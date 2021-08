RBD volverá a tener a Dulce María ¿y Poncho Herrera?

La banda RBD ya tiene casi todo listo para volver a los escenarios, tras un éxitoso reencuentro vivido el 26 de noviembre, de 2020, luego de más de una década. Aunque debido a la pandemia se tuvo que realizar vía streaming. Y con la novedad que ni Poncho, ni Dulce María estuvieron presentes en el concierto.

Maite Perroni, Christian Chávez, Anahí y Christopher Uckermann fueron los encargados de brindarles a sus fanáticos un gran espectáculo. Que los hizo revivir la época de adolescentes y de la telenovela de la cual surgió la agrupación, Rebelde.

Aunque el público se quedó con las ganas de ver de nuevo a Poncho y a Dulce María. Quienes aseguraron que no acudieron al encuentro vía virtual por motivos personales. Sin embargo, de esas ausencias han circulado miles de rumores, los cuales indican que ni Dulce ni Alfonso, nombre real de Herrera, quisieron asistir.

“Le llegaron al precio”

Aunque la cantante adjudicó su ausencia a que se encontraba para aquel entonces, en espera de su primera hija, María Paula. Maite Perroni aseguró que esa no fue la razón por la que no formó parte del concierto, sino que simplemente no quiso. Pero Dulce María insistió que tenía miedo de su salud y de poner en riesgo la de su bebé, debido a la pandemia de la Covid-19.

Sin embargo, parece que ahora sí se podrá contar con la presencia de Dulce, tal y como lo dijo Christian Chávez, a través de una entrevista. En la cual reveló que volverán a reunirse para llevar a cabo una nueva gira de RBD en 2022. Aguardando un poco para cuando las restricciones por la pandemia se relajen. Aunque no dio el nombre de la cantante, sino que fue el periodista de espectáculos Álex Kaffie, quien lo informó.

De acuerdo a lo que se lee en su columna Sin lisonja, Dulce aceptó formar parte del proyecto porque “le llegaron al precio”. Aunque no dio detalles de cuánto sería lo que se estipuló para que la también actriz se reincorpore a la banda. Agregando que el anunció se hará en los próximos días por todo lo alto.

Poncho no tiene en sus planes volver a RBD

“Le llegaron al precio. Con mucho dinero fue convencida Dulce María para que se una al reencuentro de RBD. Ella que no participó en el concierto donde la agrupación se volvió a reunir ¡por fin ha aflojado el codiciado sí acepto’!”, reseñó el presentador de televisión.

Aún así la banda sigue incompleta, pues faltaría concretar con el actor y cantante Poncho Herrera. Pero con él las cosas se presentan un poco más difíciles, pues el mexicano ha asegurado que prefiere enfocarse en su carrera actoral.

Herrera ha descartado todo trabajo que esté relacionado con la música y RBD, pues sus gustos se inclinan por la actuación. No obstante, mantiene buena relación con sus excompañeros y siempre les desea éxitos.

Descubre más: