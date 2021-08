El extraño padecimiento de Mariana Seoane que no tiene cura

Mariana Seoane pertenece a la extensa lista del grupo de estrellas que se han contagiado con la Covid-19. Por fortuna no tuvo complicaciones y pudo superar su padecimiento el pasado año, sin tener que ser internada en un hospital, pues resultó ser asintomática. Pero contraer el virus le dejó una extraña secuela que está afectando su carrera artística.

Y es que Mariana Seaone fue anunciada como una de las juezas del próximo reality show Así se baila. Bajo la producción de la cadena internacional de televisión Telemundo. Se supo que la actriz se encargará de dar tips y técnicas referentes al baile, a los participantes del programa que será grabado en Estados Unidos.

La cantante llegó a México hace unos días y asistió a una entrevista en el programa Hoy. Durante la conversación reveló que está sufriendo de una extraña secuela, luego de haber superado al coronavirus ya hace unos meses atrás.

“Egofonía en el oído izquierdo“

“Tengo una egofonía en el oído izquierdo, cada vez que canto me escucho como si fuera un amplificador y es molesto”, confesó la actriz. Esta alteración es una auscultación pulmonar en la que la voz del enfermo se escucha temblorosa, con timbre nasal y agudo.

Tras esto Mariana no ha podido cantar de la misma manera como lo hacía antes. Y aunque se ha sometido a diversos estudios, reveló que su extraña condición no tiene cura. El contagio de Covid-19 surgió mientras Seaone estaba en la grabación de la telenovela La suerte de Loli. Tal y como ella misma lo reveló a través de un video que compartió en sus redes sociales, desde su casa en Florida, Estados Unidos.

“Les cuento que soy positiva al Covid, soy asintomática. Bendito sea Dios nos están haciendo pruebas todo el tiempo y, por eso, ya me aislaron y lo quiero compartir porque la gente que somos asintomáticos nos sentimos perfectos”.

Seoane: “Tomar conciencia“

“Ahorita estaré guardadita. Me siento muy bien. Cuento todo esto sobre todo para tomar conciencia, en verdad. No salgan sin el cubrebocas. ¡Qué difícil todo esto!, pero es verdad que lo tengo y no tengo síntomas”, y agregó que no presentar síntomas hace aún más complicado combatir el virus. “Por un lado, gracias a Dios no tengo síntomas, pero por el otro lado ahí está lo grave también de todo esto: la propagación. Pues obviamente yo que estoy haciendo un proyecto, pues gracias a Dios puedo checarme”.

Aunque la artista de 45 años sí perdió el sentido del olfato y presentó alta temperatura a causa del padecimiento. “Mala noche porque tuve mucho dolor como de cuerpo cortado, mucho la verdad. Ha sido la noche más difícil. Tuve temperatura y no pude descansar bien. Fue una noche complicada. Es increíble cómo en la mañana me siento perfecta, y tengo ánimo de hacer todo. Entonces me pongo a meditar, a hacer cositas, a leer, arreglar mi casa, limpiar etc.”, compartió en sus redes Mariana, a finales del año pasado.

