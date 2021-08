¡Espeluznante! Luisito Comunica descubre que duende parpadea en uno de sus videos

Un reciente video del youtuber mexicano, Luisito Comunica, ha erizado la piel a más de uno. Fue él mismo que se dio cuenta de un terrorífico hecho: un duende aparece parpadeando en uno de sus reviews de auriculares.

Durante su paso por Venezuela, Luisito publicó una serie de historias en las que aseguró que: “No sé si podré dormir”.

El video -en cuestión- fue subido en este mes y aunque a muchos les causó gracia el parpadeo del duende mientras el youtuber hablaba, él manifestó no saber qué hacer.

“Yo estaba feliz hablando de unos audífonos y un duende parpadea, no hay más (…) Es claro que el duende cierra el ojo; esa dramatización de la música se hizo después, no era parte del video original, pero que miedo, ya no sé si puedo dormir tranquilo en la noche”.

Luisito Comunica en Instagram.