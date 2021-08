La motivadora reflexión de Consuelo Duval sobre cómo se sentía a los 30 años en comparación a hoy en día

Consuelo Duval, quien forma parte del staff de conductores del reality El Retador, junto a Lucero, Manuel Mijares e Itati Cantoral se abrió para contar un aspecto muy importante de su vida.

La famosa actriz de ‘la familia Peluche’, Consuelo Duval, se sinceró sobre su amor propio y compartió una motivadora reflexión acerca de ello. Durante una entrevista con el canal de las Estrellas, recordó que no se aceptaba porque no le gustaba su cuerpo.

Y esto se debía a la presión que tienen los artistas en el medio sobre su apariencia física. La presentadora recordó que tomaba pastillas para bajar de peso, pero luego entendió que la razón por la que lo hacía no era porque lo quería, sino por agradar a los demás.

“No te lo hubiera dicho la Consuelo de 30“

“Qué te digo, ser gorda en la televisión era el pecado número uno. Porque había diez mil flacas detrás de ti, queriendo tu lugar”, dijo Duval. Agregando que poco a poco comenzó a aceptarse y aprendió a quererse tal y como era, sin exigirse nada más. “Si tú no tienes ese cuerpo, no lo lastimes, no lo rechaces. Vete al espejo, disfruta tu celulitis, ¡bendita celulitis! ¡Está en una pierna que existe!”, comentó.

“El otro día la Barby Juárez hizo un comentario que me sacudió el alma; dijo ‘Mi ayuno intermitente terminó el día que tuve para comer y de verdad me sacudió. A veces somos muy c*bronas con nosotras, pero si están completas, no hay nada qué reprochar”, mencionó Consuelo.

Duval recalcó que cuando tenía 30 años pensaba muy diferente a como lo hace ahora, pues le faltaba madurez. “Te aseguro que esto no te lo hubiera dicho la Consuelo de 30. La Consuelo de 30 se hizo la liposucción porque terminando de tener hijos le quedó la panza horrible y en las bubis le tenían que poner cinta porque se veían caídas”.

“El Retador me reta a mí”

Por otro lado, la comediante habló sobre su carrera profesional y los nuevos retos que ha asumido, entre los que se encuentra ser conductora en El Retador: “Cada día de cada programa ha sido lo más difícil en mi vida. Porque jamás había conducido un programa así. Había soñado con hacerlo y ser como Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey o Jimmy Fallon, y de repente llega a mi vida El Retador e, irónicamente, me reta a mí”, confesó Consuelo.

“Ha sido un reto porque aquí no hay personaje que me ayude a no ser yo. Aquí tengo que ser yo sí o sí. Entonces siempre que cometía errores les decía a todos ‘Perdónenme, no tengo experiencia, pero con esta oportunidad la voy a tener’”, continuó.

