Con una fortuna neta de 25 millones de dólares ¿Vicente Fernández tiene definido a sus herederos?

Vicente Fernández, ‘el Charro de Huentitán‘ como es conocido el cantante de música ranchera está recluido en una clínica, desde el pasado 6 de agosto. Y su estado de salud no es nada alentador. Pues tras haber sufrido una grave caída, fue internado y el diagnóstico de los doctores deja mucho que desear.

Se supo que el accidente de Vicente Fernández fue mientras se encontraba caminando dentro de su habitación en el rancho Los Tres Potrillos. El intérprete perdió el control de su cuerpo y cayó al piso, la misma obligó a que fuera operado de inmediato de una lesión en las cervicales.

Fernández ya tiene preparado su testamento

Y en medio de la preocupación por el estado de salud del cantante, el sitio web Celebrity Net Worth, página que revela información sobre el patrimonio neto de las celebridades del mundo. Basándose en estimaciones de conocimiento público o con datos de los mismos famosos o sus representantes, indicó que Fernández posee una millonaria fortuna de 25 millones de dólares.

El equivalente a 499 millones 982 mil 500 pesos mexicanos, pero en esta cifra no está incluido las ganancias obtenidas a través de regalías y patrocinios. Lo que sí se sabe es que ‘Don Chente’ ya realizó su testamento hace un tiempo atrás. Cuando comenzaron sus problemas de salud, como una forma de quitarle preocupaciones a su familia sobre sus bienes.

Y su principal preocupación, para ese momento, fue dejar bien resguardada a su esposa ante un posible fallecimiento inesperado. Además explicó que gran parte de su inmensa fortuna será destinada a sus hijos y nietos. En una familia muy numerosa, que está compuesta por:

“Soy un hombre precavido“

Los hijos de su primogénito Vicente Fernández Jr: Ramón, Sissi, Fernanda y Vicente Fernández IV. Mientras que por parte de ‘el Potrillo’, Alejandro Fernández, sus nietos son: América, Álex, Valentina, Emiliano y Camila Fernández. Esta última ya le dio su primera bisnieta al ‘Charro de Huentitán’, Cayetana, nacida hace unos meses.

“Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, dijo hace un tiempo Vicente.

También se desconoce cuanto le dejará a su esposa Maria del Refugio Abarca Villaseñor, así como la distribución de el dinero y los bienes a todos los incluidos en el testamento. Aunque la revista TVNotas en 2019 publicó que Fernández había excluido del documento al ‘Potrillo’, debido a que sus excesos y actitudes no lo tenían muy contento. Hasta ahora no se sabe si Vicente cambió de opinión y volvió a incluir a su hijo menor entre sus herederos.

