Del cielo al infierno ¿Qué ha pasado con el creador del Gangnam Style?

El rapero coreano PSY marcó la historia de la música con su tema Gangnam Style que llegó a convertiste en el video más visto de la historia de YouTube y puso a todos a realizar el “pasito del caballo”.

En el 2012 el mundo se dejó llevar por su ritmo y todos se sabían los pasos. El artista se encontraba en su mejor época, ¿qué pasó luego?

Sacó nuevos temas, pero ninguno pudo siquiera comparase con el Gangnam Style lo que causó que PSY entrará en una dramática época de su vida. Su estrés por superar su hit lo acabó y lo llevó a una adicción al licor.

“Si estoy feliz, bebo; si estoy triste, bebo; si hay, sol bebo; si hace frío, bebo; si hace calor, bebo (…). El vodka coreano es mi mejor amigo. También bebo whisky, vodka, tequila, lo que sea. Bebo en cada momento del día”, dijo PSY durante una entrevista con el Sunday Times.

Eso no fue todo, también estuvo involucrado en un caso de una trama de delitos sexuales. De acuerdo al Hollywood Reporter su productora, YG Entertainment estaba envuelta en este delito. Además de problemas de evasión de impuestos y tuvo problemas con su esposa.

“Después de ‘Gangnam Style’ yo era feliz, pero a veces no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente”, reveló.

Ahora ya quitó los lentes del Gangnam Style, pero continúa en la lucha de conseguir un triunfo similar en el mundo de la música.