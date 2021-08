Una usuaria provocó la furia de Juan José Origel al compararlo con Irma Serrano

Juan José Origel tuvo una reacción inesperada mientras realizaba su programa a través de la plataforma YouTube, Con permiso. Esto debido a que una usuaria hizo comentarios ofensivos acerca de su apariencia física. Lo que ocasionó que el artista estallara de ira en contra de la mujer y le respondiera “sin pelos en la lengua”.

Juan José Origel, mejor conocido en el mundo del espectáculo como ‘Pepillo‘, estaba compartiendo algunas noticias de los artistas mexicanos en su canal, como de costumbre. Para esta oportunidad, el presentador llevó a cabo la trasmisión desde León, Guanajuato, su tierra natal, ya que se encuentra de descansando.

‘La Tigresa’

Además no dejó pasar la ocasión para seguir pidiendo a sus suscriptores que se cuiden. Y tomen las medidas de bioseguridad requeridas ante la pandemia por la Covid-19, y así evitar la propagación del virus. Y en medio de su plática una mujer comenzó a emitir comentarios referentes a su aspecto físico, cuestionandole el hecho de que se realice cirugías estéticas en exceso.

Incluso, la mujer lo comparó con la artista conocida como ‘la Tigresa’, Irma Serrano, por abusar de igual manera de las operaciones. Ante esto, el periodista de espectáculos estalló furioso y no pudo contener su molestia por los mensajes dejados por la usuaria.

Juan: “Si me opero o no me opero ¡a ti qué te importa!”

“Rosario Sánchez, yo te quiero decir una cosa. Porque me pone que ya basta de tantas operaciones, que parezco la Serrano. En primer lugar, no seas igualada con la señora Serrano, a la señora Irma Serrano no tienes por qué meterla. Llevo una cirugía y lo conté y si me hago otra y mañana otra, ¿qué chingados te importa? Con eso te digo todo, no te metas porque yo también me meto”, expresó el presentador.

El intercambio de palabras de Origel con la usuaria se puede observar en el video titulado: ‘¿Que me parezco a la Serrano?’. En el cual se le ve al Juan José de 73 años, contestar airadamente a la dama que lo criticó. “‘Que tengo tantas operaciones. Que de todos modos lo viejo no se me iba a quitar’, majadera. Si me opero o no me opero, a ti qué te importa, ¿eh? Rosario Sánchez, muy metiche y te voy a bloquear”, indicó el animador.

Sobre esta actitud de la usuaria, Origel comentó que su canal es un espacio cordial para personas que aprecien y quieran consumir su trabajo: “Ya les dije, este canal no es ni para ofender, ni para gritar, ni para maltratar. Ni yo a nadie ni nadie a mí, nada más. Y si estoy ‘cirugeado’, y si mañana me hago otra cirugía es muy mi cuerpo”, expresó.

“Yo no estoy diciendo que soy un muchacho“

“‘Y ya estás viejito, que no sé qué tanto’ sí, yo no estoy diciendo que soy un muchacho de 20, ni de 30 ,ni de 40, ni de 50, y qué, déjenme. ¿Te caigo gordo? Pues no me veas y ya, y punto”, dijo ‘Pepillo’.

El artista, luego del mal rato que le hizo pasar la mujer, comenzó a mandar saludos a su público. Y finalizó la trasmisión con una sonrisa luego mientras mostraba el paisaje que se alcanza a ver desde su balcón en su tierra de origen.

“No se crean, no me enojé con la mujer ésta, a mí qué me importa que me sigan criticando. No me importa, pero tampoco así que digan ‘qué bruto, ya estoy así’, no no, pero bueno. Pásenla muy bien, aquí seguimos en mi tierra, en León, Guanajuato, y a cuidarnos, vean nada más el clima. Hasta la próxima y no estoy enojado, nomás pa’ que entiendan”, concluyó.

