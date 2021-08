Este fue el método que usó Mon Laferte para quedar embarazada a sus 38 años tras un año de intentarlo

Mon Laferte no cabe de felicidad pues tras un año buscando quedar embarazada por fin lo logró. Así lo comunicó hace unas horas a través de las redes sociales, con un video y una fotografía en los cuales, además explicó que fueron meses complicados. Pues sufrió muchos cambios por el método que usó para poder concebir.

La cantautora chilena, Mon Laferte, compartió con sus seguidores que no había querido revelar la noticia anteriormente por problemas personales y porque apenas tiene un par de meses de embarazo. Pero según sus propias palabras “no aguntó más” y quiso contar que se convertirá en madre.

“Un año de hormonas“

La chilena colgó una hermosa foto donde aparece vestida con un traje rosado, con su cabeza apoyada sobre una silla y una sábana blanca de fondo en el jardín en el que se encuentra. Y comenzó explicando que tiene temor de perder al bebé, pero que necesitaba contarlo.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo ¡Por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba“, agregó que se vienen sus conciertos y no podía apartarse del público y quería explicar por qué, según ella, su cabello está feo y se le verá subida de peso: “No se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así. Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente. Tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida”, relató al pie de la postal de Instagram.

Mon: “Antes no quería tener hijos“

La ganadora del Grammy antes de la fotografía, posteó un video en el cual explica un poco más el duro proceso al que tuvo que someterse para poder ser madre. ““Es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos. Ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y de cambios de peso y de humor. Y ha sido difícil y en medio de la pandemia tuve una separación con mi oficina que tambipen fue complejo. No voy a entrar en detalle, pero salí muy perjudicada. Ha sido una mierda este año, tratando de sacar una carrera adelante, de hacer música, de ser creativa, de estar ahí cuando estoy en otra”.

“Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho. Debo estar en reposo absoluto. Tengo mucho miedo: me quedan un par de semanas para poder estar bien y salir y volverme a sentir yo sobre el escenario. Quiero llorar porque ha sido un año difícil, pero yo me lo busqué. Es algo que quería exprimentar y lo estoy experimentando. Y tenía que contarselos”.

La nacida en Viña del Mar, continuó explicando que necesitaba contarlo para poder enforcarser en sus conciertos y que ahora serán dos personas sobre el escenario. “Ser mujer, y estar en la industria y pasan muchas cosas atrás que no se cuentan, pero siento que me saqué un peso de encima al hablar. Y ojalá que todo salga bien y nos veamos en un mes más en la gira, con una hermosa panza… vamos a ser dos. No sé en que me metí, pero qué hermosa es la vida”.

Descubre más: