Seguidores en las redes sociales comparan a Regina Blandón con Roberta de RBD

La actriz Regina Blandón, reconocida por su papel de ‘Vivi‘ en la famosa serie cómica mexicana ‘La familia Peluche’, sorprendió a todos sus seguidores con su nuevo cambio de look. Los cuales no dudaron en opinar que les recordaba a Roberta Pardo, personaje que interpretó Dulce María en la telenovela juvenil Rebelde.

Regina Blandón compartió a través de sus redes sociales su cambio radical de color de cabello. Ahora la cantante y actriz de teatro es una sexi pelirroja y su parecido con Dulce María cuando realizó la serie, impactó a sus fanáticos quienes no dudaron en dejarle miles de halagos y comentarios al respecto. “Les mando amor y abrazos y apapachos, oigan, por si los ocupaban (siempre se ocupan)”, fue el texto con el que tituló la selfie.

La fotografía que posteó Blandón en su cuenta de Instagram, en la cual la siguen casi tres millones y medio de perfiles, alcanzó más de 200 mil likes y más de mil comentarios. Casi en su totalidad, para felicitar y elogiar la belleza de la famosa actriz.

Los fanáticos enloquecieron con el nuevo look de Regina

“Igual a Dulce María en Rebelde”. “Te amooo. Qué bonita estás mi señorita pin. Me urge abrazarte”. “Te queda increíble ese color”. “Ese look te queda muy bien”. “Te luce el pelo así”. “Me encanta ese color”. “Debiste haber sido peliroja SIEMPRE. Este es TU color”. “Te amo por tu trayectoria, por tu forma de ser es por todos tus logros”. “Te pareces tanto a Roberta de RBD”, son algunos de los mensajes dejados en la caja de comentarios del post.

Regina se ha hecho notar por ser una artista que no le gusta presumir o exhibirse con lujos y maquillaje en exceso. Por el contrario, siempre ha querido realzar la naturalidad y belleza de la mujer sencilla, con todo y sus imperfecciones físicas.

Tal y como lo mostró en una pasada publicación por la cual recibió el aplauso de miles de sus seguidores. En dicho post, la mexicana apareció en traje de baño sin ningún tipo de retoques o edición, donde se le pueden observar algunas estrías en sus piernas y su abdomen totalmente relajado. Asegurando que todas las mujeres deben quererse y aceptarse.

Blandón ha intentado enviar un mensaje de amor propio y aceptación

“Advertencia: este post no es para que me digan “no, pero no hagas caso, no, pero así te ves bien”. No me estoy tirando al piso para que los likes me reanimen o porque quiero atención. Es por si alguien también le habla de la chingada a su cuerpo por no verse de cierta forma (la que cada quien haya idealizado para sí mismo) y para apapacharnos un poco más”, comenzó Regina.

Y agregó que es díficil tener la misma actitud y aceptación consigo misma todos los días. “Estas me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (qué palabra de la chingada usamos para hablar de cuando nos maquillamos o nos peinamos, como si antes uno estuviera descompuesto). Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije “mira, me siento guapa hoy, la verdad” y me tomé las fotos y seguí con mis actividades. Y las vi al día siguiente cruda y en chinga dije: “es que qué huevos: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla”.

“Y así he sido toda la vida conmigo. A diario me levanto a pesarme y no saben lo dlv que me hablo. Y desde muy chiquita me dicen: “bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre “arreglada”, siempre fit y “ay, qué bueno que enflacaste te ves MUCHO mejor”, etc etc etc etc. “Y no estoy en contra de ello, pero cuando uno no está en ese mood, o subió un poco de peso, o no tiene cierta complexión aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar “de cierta forma”, no tiene por qué sentirse de la chingada, ¿no?”, expresó la actriz.

