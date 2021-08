Kuno Becker atribuye a la desinformación sobre la vacuna contra la Covid-19 que tanta gente no quiera colocársela como pasaba con él

Tras el contagio y hospitalización de Paty Navidad por Covid-19, Kuno Becker emitió su opinión al respecto del virus que se convirtió en pandemia hace ya más de un año. El actor dijo que la desinformación acerca de la enfermedad y sobre todo de la vacuna, es la principal razón para que muchas personas decidan no colocarse el medicamento.

Las declaraciones de Kuno Becker se dan luego de las complicaciones de salud que presenta la actriz Patricia Navidad. Y es que el hecho de que ella estuviera con contra de la vacuna y compartiera su ideología de que la pandemia no existe, hizo que el actor recapacitara y hasta acudiera a recibir la dosis.

A Navidad le cerraron la cuenta en Instagram por declararse en contra de la vacuna

Incluso, por emitir comentarios en contra de la vacuna en días pasados le cerraron la cuenta de Instagram a Navidad: “Esto significa COVID-19, es una clave que tiene que ver con la Inteligencia Artificial. Con la Identidad Digital, con la vacunación, entre otras cosas más. No estoy enferma de una clave de Nuevo Orden Mundia. Estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada”, había escrito en un post antes de que su cuenta apareciera inhabilitada.

“Respeto los distintos pensamientos. Y no tengo problema en realizarme pruebas de protocolo que ahora son requisitos indispensables para poder trabajar. Pero definitivamente pienso que nadie en el mundo se infecta de un “virus letal” sin tener ni un sólo síntoma. Como ahora dicen que es mi caso. Reitero mi respeto para quienes piensan diferente a mí, pero al igual que ellos,. Yo también merezco respeto, aunque piense y sea muy diferente a la gran mayoría. Por su atención, ¡GRACIAS! ¡DIGAMOS NO AL MIEDOVIRUS!” fue lo expresado por Paty en su perfil.

Becker: “Ya no quise posponerlo“

Ante esto, Becker posteó un video a través de su cuenta de Instagram, donde dijo sentirse avergonzado por no haberse inmunizado mucho antes. “Les platico algo de lo que no estoy orgulloso y se los voy a contar. Había estado posponiendo lo de la vacuna por algún tiempo, por tonto, porque no hay absolutamente una excusa. Entiendo las decisiones de todo el mundo pero creo que hay mucha información de que son mayores los riesgos de no ponérsela que de hacerlo”.

“Algo en mí cambió y lo que me ayudó a hacerlo en ese momento fue que le diera (COVID) a Paty Navidad. No sé por qué, pero cuando me enteré de que a la mismísima Paty le dio, dije ´hoy mismo me la pinch*s pongo´”, relató el intérprete mexicano. Agregando qué, “ya no quise posponerlo, me puse la primer dosis de Pfizer”, mientras mostraba su brazo izquierdo, en el cual tenía una vendita.

Asimismo, Kuno le deseó una pronta recuperación a su colega: “Una vez más le deseo una pronta recuperación y que solo sea un susto porque cada vez está peor. Pero bueno, me siento mal de que se haya infectado, pero también gracias a esa noticia yo me animara a ponerme la primera dosis. Te deseo lo mejor de corazón mi querida Paty y gracias”.

