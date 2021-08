Jennifer Aniston enamorada de su ex? Y no es Brad Pitt

Jennifer Aniston parece ser de las mujeres que no tiene problemas en llevarse bien con sus exparejas. O será que aún siente algo por su segundo exesposo, el guapo Justin Theroux, a quien le gritó a los cuatro vientos que lo ama. En su cumpñeaños número 50.

La famosa actriz de Friends, Jennifer Aniston, dejó saber cuanto cariño le tiene a su expareja, a través de varias publicaciones en las redes sociales. Y esto llamó la atención de los medios de comunicación y por supuesto, sus fanáticos. Quienes aún sueñan con una reconciliación con el actor de Hollywood Brad Pitt.

Aniston: “Lo amo”

Pero fue por Theroux que Aniston confesó su amor: “¡Verdaderamente único en su tipo, LO AMO!“, escribió la estadounidense. Para acompañar la foto sin camisa de Justin, aunque fue para desearle un feliz cumpleaños número 50, en sus stories de Instagram. Y en otra imagen aparece sentado en una silla verde bosque. Muy bien vestido con traje y corbata, con una ceja levantada y con su perro al lado. La cual tenía el título: “¡Feliz cumpleaños JT!’“, y un emoji de celebración.

Hay que recordar que Aniston y Theroux estuvieron unidos en matrimonio ​​desde el 2015 hasta febrero de 2018 cuando anunciaron su ruptura. Por medio de un comunicado, en el cual señalaban que habían tomado la decisión a fines del año anterior.

“Despertó sentimientos”

Aunque todo parece ser una buena relación de ex, muchos de los usuarios comenzaron a lanzar especulaciones. Pero poco duró, pues también se comenzó a rumorar que Jennifer está saliendo con otro de sus ex. Esta vez no de la vida real, sino de la exitosa serie de la que formó parte.

David Schwimmer sería la nueva pareja de la carismática actriz, según publicó en la revista Closer. Pero de inmediato fue desmentido por el representante del actor. Quien indicó que la pareja solo tienen una muy buena relación de amistad y nada más.

Dichos rumores se dieron luego de grabar la reunión televisiva de la serie, en mayo. En la cual ambos confesaron que a inicios de las grabaciones estaban enamorados, pero ninguno se atrevió a nada, pues siempre tenían parejas. Pero de acuerdo con la fuente, este reencuentro “despertó sentimientos” en ambos y que “la química que siempre habían tenido que enterrar todavía estaba allí”, señaló la persona para la revista.

“Comenzaron a enviarse mensajes de texto inmediatamente después de la filmación y, el mes pasado, David voló desde su casa en Nueva York para ver a Jen en Los Ángeles”, afirmó la fuente, y agregó que Jennifer ha estado preparando cenas para Schwimmer en su mansión de California. Y han sido vistos juntos visitando una bodega en Santa Bárbara, California.

