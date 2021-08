Así luce ‘Celina’ de Rebelde, que tuvo un radical cambio

Estefanía Villarreal, más conocida como ‘Celina‘ en la telenovela Rebelde, sigue mostrando una bella imagen donde deja ver que perdió 70 libras y se mantiene bien. Su bello rostro y hermosa figura siguen causando revuelo en redes sociales, hasta el día de hoy, pues está mejor que nunca.

La belleza de Estefanía Villarreal nunca ha estado en duda; desde que inició en la actuación la guapa ojiverde se convirtió en una de las consentidas del público.

Ya hace algunos años atrás, la actriz sorprendió a todos al mostrar los impresionantes resultados de su pérdida de peso.

La mexicana, que saltó a la fama por su papel de Celina en la telenovela Rebelde, volvió a causar revuelo en las redes por sus más recientes imágenes como modelo.

“No me interesa estar viendo el peso; he de andar en unos 70 kilos, pero no me preocupa, hay que sacarle provecho a lo que uno tiene, por ejemplo, a mí me piropean mucho los ojos”, dijo ya hace algunos años la actriz, a la revista mexicana “TVyNovelas”.