Las exigencias de Lucía Méndez para regresar a la actuación

Lucía Méndez es catologada como una de las actrices más reconocidas e importantes de México. Razón por la cual su nuevo proyecto online ha tenido tanta aceptación en el público. ‘Pinky promise’ es el nombre del programa de entrevistas y cocina de la también cantante y empresaria, con lo que parece haber dejado por completo la actuación.

Y es que ya son varios los años de ausencia de Lucía Méndez al frente de un drámatico para la pantalla chica. Por lo que, ayer, confesó cuales son los verdaderos motivos de su alejamiento de las telenovelas. Esto, tras unirse a la gira de conciertos Divas con Rocío Banquells, Manoella Torres y Dulce, en Estados Unidos.

“No me han ofrecido nada a la altura“

Fue por medio de sus redes sociales, que la actriz respondió a los cuestionamientos de sus seguidores de si volverá a participar en una novela. Asegurando que sí ha tenido el interés, pero que no le ha llegado un papel que logre convercerla a volver.

“Hay varias empresas que me están ofreciendo -participar- como actriz. Ya sé que ustedes me quieren ver, pero no me han ofrecido nada a la altura. Nada a lo que yo diga: ´bueno, me encanta, lo voy a hacer´, sinceramente no”, alegó, al tiempo que indicó que siente que ha sido olvidada al igual que sus colegas contemporáneas. “No sé por qué, la verdad. Las actrices de mi generación de pronto nos han tenido un poco olvidadas o no sé qué pasa”.

“No puedo hacer cualquier cosa”

Agregó que tiene que escoger bien sus proyectos: “De alguna forma, creo que no puedo hacer cualquier cosa”, dijo. Y explicó de qué manera aceptaría un rol televisivo. “En una telenovela que haya una protagónica joven y un protagónico maduro ahí estaré yo. O en una serie que realmente tenga yo un protagónico maduro. Junto con una protagónica joven lo aceptaré y si me gusta el papel estaré muy contenta de hacerlo; pero hacer un papel sólo por hacerlo, no puedo”, comentó.

Sus seguidores de inmediato comenzaron a responder ante las declaraciones de Méndez, unos estuvieron de acuerdo con ella, otros en contra: “Si no hay un protagónico y que valga la pena no hagas nada, tu carrera merece un broche de oro”. “Quiero que seas la protagonista de una buena historia”.“Deberías tomar el crédito de primera actriz como lo han hecho Ana Martin, Daniela Romo, Victoria Rufo, Erika Buenfil, y verás que trabajo de actriz no te faltará”. “Hay que agradecer que sale trabajo sobre todo en ese medio…. mucha suerte”, fueron las opiniones de los fans de Lucía.

“Un día llegué a los Óscar, buscando a Brad Pitt“

Méndez hace un tiempo, también en redes sociales, rememoró la vez que conoció a Brad Pitt, y lo emocionada que estaba por hacerlo. La actriz comentó que su gran oportunidad durante una ceremonia de los Premios Oscar, aunque no precisó la fecha exacta.

Lucía dijo que quería ver de cerca a al guapo actor de Hollywood, como miles. Sin embargo cuando llegó el anhelado momento la mexicana sufrió una gran decepción. También comentó acerca de la expareja de Brad, Angelina Jolie, refiriéndose a ella como una persona extremadamente delgada. Incluso para ella decir que Jolie es flaca queda corto. Aseguró que las pantallas reflejan otra realidad, en comparación a estar de frente con las celebridades.

“Un día llegué a los Óscar, andaba buscando a Brad Pitt, andaba así como loca. Vi a Angelina Jolie, estaba flaquísima, es más, decirle así era un piropo de lo delgada que estaba”, dijo Méndez. Aunque la mexicana explicó en su perfil de Instagram @luciamendezof que para ir a ese tipo de eventos de gala, siempre usa tacones de 15 centímetros para realzar su 1.70 metros de altura.

Descubre más: