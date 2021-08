Britney Spears baila al ritmo de Dua Lipa en Hawái

Britney Spears se dirige a su cumpleaños, mientras la atención continúa arremolinándose en torno a su batalla de curatela legal en curso. La cantante publicó otro videoclip el martes 03 de agosto en una ráfaga de cambios de look en el que se la vio moviendo sus caderas en dos bikinis de cuerda diferentes de Target que mostraban su envidiable figura.

Britney bailó la canción “Levitating” de Dua Lipa en el clip, primero en un precioso bebé azul y blanco a rayas de dos piezas emparejado con bombas de tacón nude. El hitmaker más fuerte también llevaba un sombrero de paja de ala ancha, diferentes tipos de lentes de sol y algunos collares en capas. Míralo AQUI.

En el pie de foto, Spears se refirió a su próximo cumpleaños número 40, que llegará en diciembre de este año. “Mi nuevo traje de baño azul favorito que usé en Maui es de @Target”, escribió. “Chicas, tienes que ir allí porque sus trajes son bomba !!!! Psss voy a tener 40 años este año y como dice Debbie en This Is 40… No estoy listo para comprar en las tiendas de la vieja señora !!!’

Britney Spears se quedó encerrada en el baño

La publicación se produce después de que Spears revelara más temprano que recientemente se encerró en el baño a las 2 AM, y se vio obligada a llamar a la seguridad después de que ocurrió el percance. Britney detalló la historia en una larga publicación en su página de Instagram y explicó que descubrió que estaba encerrada en el baño debido a un candado atascado.

“Pensé que está bien, es un baño, puedo abrir la maldita puerta”, continuó Britney, antes de agregar: “no, la cerradura estaba atascada !!!! Me encerraron en el baño f ** king y mi novio estaba durmiendo … incluso si hay terremotos no se despierta !!! Grité “HEYYYYY!!!! Ven a abrir esta puerta estúpida !!!!”.