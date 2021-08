Christian Chávez dio una importante noticia acerca de RBD y Dulce María

Christian Chávez hizo un importante anuncio acerca del regreso de la exitosa banda RBD. El actor y cantante confirmó que la agrupación se juntará para el 2022, pero la buena noticia no quedó allí. Dulce María sí participará en este reencuentro, tras no haber asistido al del año pasado.

Christian Chávez también contó que quien no estará presente, una vez más, es Alfonso Herrera. Para MTV Brasil, el artista dijo que la banda se reunirá el próximo año para llevar a cabo una gira de conciertos que los acerca nuevamente a sus fans.

Christian: “Había muchas emociones“

“Empezamos a hablar al inicio de la pandemia, en abril, y pudimos rendir homenaje a la música de RBD. Luego sentimos la falta de un escenario, para hacerlo en vivo, con la gente y con Dulce María también, que ella estaba embarazada en ese momento, por lo que le fue imposible acompañarnos”, expresó el también actor para MTV Brasil.

Agregó que está muy entusiasmado por lo que están preparando para el próximo año. “Ahora estamos juntos, hablando y animándonos. Ahora somos 5 personas. Creo que después de 12 años de muchas cosas cambiando en nuestras vidas, tener la oportunidad de estar ahí con la gente en el escenario con la música remasterizada. Con una nueva coreografía, con un espectáculo increíble, creo que va a ser una cosa… wow, me emociono mucho”, confesó.

“Creo que se necesitan 4 horas para cantar todas las canciones”, comentó Christian para el medio y añadió que están pensando la manera de que no se quede ningún tema por fuera. “Vamos a trabajar muy duro para hacer el popurrí y poder hacer cosas para tratar de que casi todas las canciones aparezcan en la lista”, confirmó.

Para finalizar, Chávez expresó que en la interna se está viviendo un ambiente agradable.“Había muchas emociones. Estábamos muy estresados y muy felices. Creo que la magia fue lo más especial. Incluso después de 12 años que no estuvimos juntos en el escenario, logramos hacer la misma conexión”.

Dulce María: “Justo por eso no quería”

El año pasado, RBD transmitió en línea un concierto, debido a que no se podía hacer de manera presencial por la pandemia. Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, fueron los únicos presentes en el evento pues ni Dulce María ni Poncho participaron.

Con respecto a su ausencia, Dulce alegó qué: “No, definitivamente no (me arrepiento). Justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any (Anahí) se contagió y contagió a su familia. Gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, contó en una entrevista para De Primera Mano.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó. Yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo”, expresó la cantante mexicana.

