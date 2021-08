La impactante revelación de Angelique Boyer acerca de casarse y tener hijos con Sebastián Rulli

Angelique Boyer contó aspectos íntimos de su vida personal y de su situación actual con el también actor Sebastián Rulli. Con quien mantiene una relación amorosa desde el 2014, pero de lo que confesó, no hay planes de compromiso matrimonial, y menos de tener hijos.

La actriz de la famosa serie de los 90, RBD, Angeline Boyer, ofreció una entrevista para el programa matutino Hoy. En el cual confesó secretos de la convivencia con Rulli y sobre lo que piensan acerca de casarse y formar una familia con hijos.

“Al rato no vamos a tener agua”

La artista nacida en Saint-Claude, Francia, reveló que no piensa contraer matrimonio ni tener hijos porque le preocupa el daño del medio ambiente. Y que buscar una familia para vivir plenamente feliz, es una normativa tonta impuesta por la sociedad.

“Hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado, como ‘El día más feliz de tu vida va a ser tu boda’.‘Para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’”, explicó la modelo de 33 años.

Y se refirió al panorama del mundo a futuro, el cual para ella y su pareja, no es un buen escenario para crear una familia. “Y no, creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay una sobrepoblación. Hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad, y que al rato no vamos a tener agua”, indicó Boyer.

“‘Oh, me enamoré’”

“Yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro y la verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme. Porque creo en la persona por la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos”, explicó y aseguró que ama a Sebastián hoy por hoy por todo lo que él es. “Es el mejor compañero que me tocó, el más caballeroso, el más disciplinado. Así que me siento muy orgullosa de ser su pareja y tenerlo cerquita es un apapacho a mi corazón”.

La relación entre el actor argentino y Angelique se dio años después de conocerse. Mientras la francesa atravesaba el peor momento de su vida la muerte de su madre. “Él fue muy paciente, fue un gran apoyo, un gran amigo en ese momento”, dijo en una entrevista para el programa Confesiones con Aurora Valle.

“Siempre ha sido un caballero, siempre ha sido un excelente amigo, pero ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, todo se fue dando. Después me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar. Ahí dije ‘Oh, me enamoré’”, confesó Angelique.

