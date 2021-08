Grace Castro dice que “da un paso al costado” y decide divorciarse de Simón Mora

Grace Castro y Simón Mora sorprendieron al mundo del espectáculo ecuatoriano al retomar su relación, y casarse por el civil, pero poco les duró el amor. Entre tantos dimes y diretes, los exchicos realitys están a un paso del divorcio. Según declaraciones de la propia Castro, quien para las cámaras del programa ‘De boca en boca’ contó todos los detalles.

Grace Castro, acompañada de su representante legal, se presentó ante la corte para pedir oficialmente el divorcio del padre de su hija, Greyshell. La presentadora y modelo confirmó una vez más su decisión de separarse de Mora. Alegando que ya entendió que la relación no da para más.

“El divorcio va porque va”

La también influenciadora comenzó explicando que ella quería un matrimonio para toda la vida, pero le tocó de esta manera. “Yo me casé con él con el plan de vivir con él toda mi vida. Ese era mi plan, no sé cuál era el de él, pero bueno, la cuestión es que tomo esta decisión porque ya es necesaria. Porque ya me doy cuenta que no, una persona así no cambia”, aseguró Castro.

Además, fue sincera al revelar que es un hecho en su vida difíl y que le causa mucho dolor, pero que debe hacerlo: “Con toda la tristeza del mundo, te digo que sí me cuesta mucho, pero Dios sabrá. El divorcio va porque va”, indicó muy segura la modelo.

“Está casada, y no es feliz“

“Hay acciones que -ves- que te van diciendo que no, que tomes la decisión porque va a ser la mejor de tu vida. Estoy totalmente decidida, mis papás también me están apoyando, y también es por el bienestar de la bebé”, apuntó.

Grace aeguró que la relación no funciona y que así ella lo intente no resultará porque sabe que Simón no pondrá de su parte. “Porque no conviene estar en una relación y estar casados, y saber que no va a funcionar. Y que probablemente yo lo doy todo, pero esa persona no”.

La reportera del espacio televisivo de TC Televisión cuestionó a Castro sobre si le entristece ser una mujer divorciada, a lo que ella respondió con una sonrisa que no le preocupada eso en lo absoluto. Que peor sería continuar casada sabiendo que el matrimonio no sirve. “No, para nada, eso no me afecta. Me pondría mal el hecho de que me digan esa ‘man’ está casada, y no es feliz, o algo por el estilo”.

“La está acosando, llamando para intimidarla“

Acerca de que si esta decisión ya fue conversada con Mora, Grace aseguró que sí, pero que él se opone. “Sí conversé con él y no quiere, pero me dijo que le dé una última oportunidad y que si se fallaba nuevamente él me firmaba el papel. Después me dijo que si eso es lo que me hacia feliz, y no es que me haga feliz, pero es algo que ya no se puede recuperar. Entonces yo opto por dar un paso al costado y simplemente divorciarme“, concluyó la exchica reality.

También fue consultado el abogado de Castro, quien la acompañó al sitio para interponer la demanda de divorcio y confesó qué: “Vamos a ver si iniciamos el divorcio por proceso contencioso, litigioso, o llegamos a un mutuo acuerdo; tenemos que conversar con la otra parte”, señaló el representante legal.

Y agregó que Simón podría ser demandado por estas razones: “También me he enterado de que existe la posibilidad de que se le demande por alimentos y por violencia intrafamiliar. He investigado un poco y he sabido de que él -Simón- ha dicho que ella- Grace- le ha sido infiel y cosas así, y eso él no lo ha podido probar. Y también sé, de buena fuente, que él la está acosando, llamando para intimidarla, y eso también podría ser causal para presentar una demanda, una denuncia por violencia intrafamiliar. Que eso agilizaría aún más el proceso de divorcio por falta de armonía dentro del hogar”, alegó el abogado de Castro.

