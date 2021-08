Gloria Izaguirre confesó que hace un tiempo Alejandra Guzmán atacó con una botella rota a una mujer en plena disco

Gloria Izaguirre sigue destapando secretos del pasado de Alejandra Guzmán, con quien convivió en los años 90. Ya reveló que fue testigo de cómo ‘la Reina del rock’ dejó sola a Frida Sofía con un lanchero, en una playa, cuando apenas tenía 2 años. Ahora, recordó una fuerte trifulca que formó en una disco.

La actriz y comediante, Gloria Izaguirre comentó que la hija de los artistas Silvia Pinal y Enrique Guzmán es “mala copa” y que llega al punto de armar problemas en cualquier lugar. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, dijo que Alejandra es una narcisista con adicciones, y que eso le ha ocasionado un deterioro de la salud mental.

“Yo no viví nada con Frida, vi un suceso en la playa, y ya de adolescente vi muchos desmadres, No yo, los vivió todo México, o sea punto”, comenzó explicando, y agregó qué: “Para ser narcisista maligno, el peligro de esta enfermedad, para que seas narcisista patológico debe tener una adicción a fuerza, que sabemos que la tiene. Hay secretos de familias que hay en todas las familias, se considera que el 95% de las familias son disfuncionales. El daño de vivir con un alcohólico lo comparan con vivir en una montaña rusa emocional, y de vivir con un narcisista es como vivir con un pulpo mecánico”, aseguró la actriz.

“Se le resbala bien el alcohol“

Sobre lo que pasó en la disco, a la que asistieron para festejar el cumpleaños de Alejandra Guzmán confesó. “Yo te cuento la de Acapulco, en el Paladium, por allá por la Costera. Entonces (Alejandra) pasó por nosotros, estábamos con Angélica Ruvalcaba, o sea del medio de la actuación y ya sabes, pero ella iba de gira”.

“Fue el cumpleaños de Alejandra y que pasa por nosotros, padrísimo, qué emoción, nos vamos al Paladium. Así empezó, y al rato dice ‘que no platiquen’, porque íbamos: ellas dos –Alejandra y Angie-, y Anabela, mi mejor amiga, y yo, pero ya ves el ruido de los lugares, que te tienes que acercar a cotorrear y dice Ale “Que no platiquen”, entre Anabela y yo, que no platicáramos que por orden de Alejandra. O sea una cosa de control”, indicó Izaguirre.

Y mientras más tomaba Guzmán su comportamiento y órdenes eran peores. “Y luego, ‘que se vengan a bailar, que se sienten’, o sea teníamos indicación. Obviamente nosotras hacíamos como que no oíamos mucho las indicaciones, en la misma mesa había pasado por nosotros y como que ella iba con el chavo de ahí, el dueño, le empezaron a mandar unas botellas de champaña. Unos traguitos ahí, ya ves que a ella se le resbala bien el alcohol, y aparte nunca lo ha negado, todos lo sabemos”, continuó.

“Se le quería ir a la yugular“

Gloria contó que Alejandra se subió al escenario del sitio, lo que no le agradó a los presentes, y comenzaron a abuchearla: “Y al rato se trepó a cantar en el Paladium, pues una o dos rolas como que estaban bien. Pero pues la gente que la quería ver ya había ido al show a verla, y si iban ahí era para bailar, no iban para oírla”, señaló la actriz.

Entonces bajaron a Guzmán del escenario y esta se ensañó con la amiga de Gloria. “Ya eran muchos desmanes, los meseros, fotos, y como que al dueño ya no le gustó, medio discutieron. Cuando vi la otra ya había roto la botella de champaña y con los picos se le fue a Anabela, mi amiga. Lo bueno que yo estaba atentísima porque vi la mala vibra desde el principio”.

Para concluir, Izaguirre relató que por suerte pudo resguardar a su amiga del ataque de Alejandra, pues esta quería cortarla de gravedad. “Mala copa por excelencia ella. Logré agarrar a mi amiga, se empezó a hacer un caos. Ya estaba completamente perdida sería la una de la mañana, ya hasta nos querían cobrar las botellas de champaña. Agarré a mi amiga y en todo el desmadre, pues se le quería ir a la yugular. Fue muy desagradable y no fue justo”, recordó la comediante.

