¿Ivonne Lago defiende o inculpa a Carlos José Matamoros? “Él nunca ha negado lo que es”

Carlos José Matamoros es protagonista de miles de comentarios en las redes sociales luego de que se filtrara un video en el que aparece acariciando a su compañera de labores en plena grabación. Y lo señalan de que están involucrando sentimentalmente con la joven presentadora, Alejandra Gavilánez. Del programa ‘El sorteo ganador Milagro’, de canal 3 Milagro, en el cual acaba de ingresar el conocido como ‘el Paparazzi’.

Carlos José Matamoros está molesto e indignado porque según él, no hay mala intención, y simplemente fue un hecho normal entre grabaciones, pero en internet están tergiversando lo que pasó. “Ella se viene para atrás en el video que circula, yo solo le toco la espalda para advertirle. Siempre que se trabaja con otra persona ocurren situaciones similares, sobre todo en un estudio pequeño y este lo es, no hay mucho espacio“, aseguró el presentador.

Matamoros insistió en que no hay nada entre él y su compañera

Agregando que lo que hizo fue apoyar a su compañera pues es nueva en la profesión: “Además es una chica sin experiencia y solo la trato de ayudar. Son unas desgraciadas esas páginas. No le estoy faltando el respeto, no la estoy morboseando. Parece que alguien ha estado en el estudio en Milagro y me ha grabado. Muchos van a retirar premios. Es un acto de mala fe porque causan problemas“, indicó Matamoros.

“Si quieren meterse conmigo que lo hagan, pero no con La Gringa. No sé si la chica tiene novio, no se dan cuenta de que le crean un lío a ella. Gracias a Dios con La Gringa no me he peleado, pero está molesta. Tiene previsto volver en septiembre a Ecuador”, confesó Carlos José.

Al respecto de estas declaraciones del presentador, donde trata de defenderse de los señalamientos, la periodista especializada en la farándula, Ivonne Lago, fue cuestionada sobre lo que opina del hecho. Las cámaras del programa ‘De boca en boca’ tomaron las impresiones de la comunicadora.

“Este video fue filtrado con la clara intención de causar daño“

“Yo no entiendo por qué no pueden con la idea de que un hombre y una mujer pueden ser amigos. No saben que están dañando a una tercera persona. No siempre las cosas son como la gente crean que deban de ser. La gente puede decir lo que sea. Los únicos que saben son Carlos José y la chica a la que le está tocando, manoseando, masajeando, apretando la cintura, no sé cómo llamarle a eso“, señaló Lago.

Agregando que detrás de la publicación de la grabación hay una clara intención de dañar a los protagonistas. “Insisto, por qué hacer de todo un escándalo. Tal vez están dañando a una tercera persona. Este video fue filtrado con la clara intención de causar daño, polémica o como quieran llamarle”.

Para concluir, Ivonne recalcó que Matamoros siempre ha sido transparente en su manera de ser y que su esposa sabrá si creerle o no. “¿Por qué suben ese video? para hacer daño. Carlos José nunca ha negado cómo es. ‘La Ginga’ sabrá por qué lo aceptó y por qué está con él todavía. Si es que están juntos todavía”.

