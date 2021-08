¿Disney cierra las puertas a Scarlett Johansson a futuros proyectos?

El lío que envuelve a la famosa estrella Scarlett Johansson y la compañía Disney parece haber llegado a un camino sin salida. Plataformas como The GeekQuick reportan que la compañía ha tomado al decisión de decir adiós a la interprete de Black Widow para futuros proyectos.

Contexto

Johansson encendió todas las alarmas al demandar a la casa de Micky Mouse tras el estreno en simultáneo de su cinta la Viuda Negra. La película habría perdido en taquilla tras su aparición en la plataforma Disney+.

Twitter

“La demanda es especialmente triste y angustiosa por su insensible desprecio por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de COVID-19. Disney ha cumplido completamente con el contrato de la Sra. Johansson y, además, el lanzamiento de Viuda negra en Disney + con Premiere Access ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional además de los USD 20 millones que ha recibido hasta la fecha”, fue el pronunciamiento de la empresa.

Los reclamos subieron de tono, después del pronunciamiento de la empresa de entretenimiento más grande del mundo, cuando colectivos como Women In Film, ReFrame y Time’s Up acusaron que el caso de Johansson es un ataque género.

“Si bien no tomamos posición sobre los asuntos comerciales en el litigio entre Scarlett Johansson y Walt Disney Company, nos oponemos firmemente a la reciente declaración de Disney que intenta caracterizar a Johansson como insensible o egoísta por defender sus derechos comerciales contractuales”, se lee en el comunicado de los colectivos.

Adiós a Johansson en Disney y Marvel

Rumores apuntan que los ejecutivos de Disney ya no considerarán a Johansson para futuros proyectos y de igual manera a su personaje de la Viuda Negra para cameos o apariciones en lo que reste del MCU. El último guiño que tendremos será en What If?, donde su voz la hará otra actriz.

“No planearemos más cameos para Natasha Romanoff que requieran tu participación, tampoco secuelas o cintas del MCU”, habrían dicho los ejecutivos. Este despido de Scarlett aún no ha sido corroborado por ninguna de las partes dentro del juicio.

Te puede interesar