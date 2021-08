Por motivar a no vacunarse contra la Covid-19 le cerraron la cuenta de Instagram a la actriz Patty Navidad

A Patty Navidad le bajaron su cuenta oficial en Instagram @patricianavidad por difundir mensajes donde compate su opisición a la vacuna contra la Covid-19. Esto porque según la actriz, el virus fue creado y la inmunización a las personas tiene un fin oculto.

El cierre del perfil de Patricia Navidad, fue luego de que se dieron a conocer algunos casos positivos al interior de la producción de MasterChef Celebrity, en el que está incluida. De acuerdo con la información aportada por la planta televisiva TV Azteca. En la cual detalló que parará las grabaciones por algunos días, Como medida de precaución para cuidar a los participantes del programa y prevenir más contagios.

“Inteligencia Artificial“

Y entre los detalles de los contagios y la detención de las labores al grupo, se supo que a Paty le cerraron temporalmente su cuenta en la famosa red social, donde la actriz había negado su padecimiento. “Esto significa COVID-19, es una clave que tiene que ver con la Inteligencia Artificial. Con la Identidad Digital, con la vacunación, entre otras cosas más. No estoy enferma de una clave de Nuevo Orden Mundia. Estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada”, había escrito en un post antes de que su cuenta apareciera inhabilitada.

Navidad se ha mostrado incrédula a la enfermedad desde que esta comenzó a azotar al mundo. Estando en el ojo del huracán por sus escandalosas declaraciones en cuanto al virus. Aunque hace un tiempo, admitió que tuvo que someterse a una prueba de protocolo para poder trabajar en el proyecto de TV Azteca.

Al revelarse los contagios a la interna del programa esta no confirmó si está o no enferma, pero sí dijo que no presenta sintomatología: “Respeto los distintos pensamientos. Y no tengo problema en realizarme pruebas de protocolo que ahora son requisitos indispensables para poder trabajar. Pero definitivamente pienso que nadie en el mundo se infecta de un “virus letal” sin tener ni un sólo síntoma. Como ahora dicen que es mi caso.”, añadió.

Patty: “No al nuevo orden mundial”

“Reitero mi respeto para quienes piensan diferente a mí, pero al igual que ellos,. Yo también merezco respeto, aunque piense y sea muy diferente a la gran mayoría. Por su atención, ¡GRACIAS! ¡DIGAMOS NO AL MIEDOVIRUS!”, señaló Patty.

La nacida en Culiacán, Sinaloa, había colgado un mensaje llamando a no creer en la vacuna contra el coronavirus: “¡NO AL NUEVO ORDEN MUNDIAL DICTATORIAL Y TIRÁNICO!¡NO AL MIEDO, NO A LA MANIPULACIÓN Y NO A LA MENTIRA!#YoNoMeVacuno”, indicó la artista.

“No me he vacunado, ni me vacunaré“

Indicando además que la prueba PCR es un “instrumento para provocar miedo, controlar masas y deshumanizar”. Detallando que la televisora de donde labora, luego de pertener por muchos años a Televisa, no la obligó a vacunarse, porque respetan la decisión de cada quien, siendo esto “un derecho, no una obligación”.

“A quien corresponda: No me he vacunado, ni me vacunaré. La vacuna es un derecho, no una obligación. Y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quien decide vacunarse. A mí nadie me ha pedido, exigido u obligado a vacunarme. Agradezco infinitamente la oportunidad que se me brinda de trabajar respetando mi pensamiento, mi decisión, mis derechos e integridad de humana”, expresó antes de que le cerraran la cuenta.

