Selena Gomez envió a Britney Spears un bikini sorpresa de su nueva colección

La cantante Selena Gomez tuvo un dulce gesto con Britney Spears. La ex chica Disney le envió un bikini sorpresa de la línea SELENA GOMEZ X LA’MARIETTE, junto con algunos productos de su línea de cosméticos, Rare Beauty. La Princesa del Pop estaba tan agradecida por el detalle sorpresa que compartió una foto en Instagram en agradecimiento.

“Ok chicos … grandes noticias!!! Cuando me desperté me dieron una caja muy cool con un bikini en ella y mis tres productos favoritos de maquillaje de @SelenaGomez !!!! Sus brillos son muy divertidos y su spritz para su cara antes del maquillaje es una bomba y huele muy bien !!!! Selena…. Gracias por sorprenderme con este regalo… He estado buscando brillos!!!!!!”, se lee junto a la imagen publicada.

Selena no pudo contener su emoción y escribió: “¡Esto me hace tan feliz! Espero que lo disfrutes, te quiero tanto”. Sin embargo, no es la primera vez que las dos estrellas se demuestran su amor en público. Incluso la intérprete de “Wolves” compartió un video en mayo, en el que se ve cantando la canción de Britney, ‘Don’t Go Knockin’ On My Door’, cuando era más joven, y Spears comentó: “Esta es la cosa más adorable que he visto !!!!!”

Novio de Britney Spears bromea sobre su “matrimonio”

Hace unos días se encendieron los rumores de compromiso de Britney con su novio Sam Asghari, cuando se dejó ver un anillo imponente. TMZ abordó al futuro esposo para felicitarlo por la noticia y este bromeó: “La gente no lo sabe, pero hemos estado casados durante unos cinco años”, dijo. “Nos casamos en secreto en Hawái. Esa es una de las historias que no conozco, pero la veo en los periódicos”.

La pareja se conoció en el set del video “Slumber Party” en 2016. Sam era el bailarín de respaldo de Britney, y Cupido los acercó a los meses de ese primero encuentro. “Encontré su número en mi bolso. Pensé: ‘Es muy lindo. Este tipo es realmente lindo’”, declaró Spears en una entrevista de 2017. “Así que lo llamé”.