Pink se manifestó ante la multa impuesta a un equipo femenino por negarse a jugar en bikini: “La Federación Europea de Balonmano debería ser multada por sexismo”

“¡Eso es sexismo!“ dijo la cantante estadounidense Pink, al enterarse de que el equipo femenino de balonmano de Noruega tendrá que pagar una multa por negarse a usar bikini. Dicha resolución fue anunciada por La Federación Europea de Balonmano (EHF), la cual exige que el uniforme reglamentario de las mujeres no pase de los 10 centímetros de largo en los laterales.

Ante esta medida, Pink se ofreció a pagar la sanción impuesta al equipo de balonmano playa. Por jugar un partido del Campeonato de Europa, contra España, usando unas mallas o licras cortas en vez de el tradicional bikini impuesto como uniforme.

La artista comentó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que admira la valentía e irreverencia de la Selección al no acatar la absurda norma: “Estoy muy orgullosa del equipo femenino de balonmano playa de Noruega por protestar ante las reglas sexistas de su ‘uniforme’”, agregando que a quien se debe sancionar es a “La Federación Europea de Balonmano (EHF) debería ser multada por sexismo. Bien por ustedes, señoritas. Pagaré felizmente la multa por ustedes. Sigan así”, escribió.

Pink: “Hagan que los hombres jueguen en Speedos”

La multa impuesta por la Comisión Disciplinaria de la EHF fue de 1.500 euros. Alegando que el combinado escandinavo, disputó el partido por la medalla de bronce con shorts, a pesar de las advertencias de la EHF, de que debían usar el traje tipo bikini. Y señalaron el hecho como “un caso de ropa inadecuada”.

Luego, en otro tuit, Pink escribió: “¡Eso es sexismo! Así que dejen que las mujeres usen lo mismo que los hombres o hagan que los hombres jueguen en Speedos”, señaló la cantante.

La respuesta de la Federación Noruega, NHF, a los medios de comunicación fue que la indumentaria de un equipo debe ser de “libre elección dentro de un marco estandarizado“. Y que lo que más importa “es que los deportistas se sientan cómodos”. El actual reglamento obliga a las atletas a usar bikini y que la parte de abajo: “no tenga más de diez centímetros en los laterales”.

“Ustedes saben del esfuerzo físico que significan mis shows“

Por otro lado, se supo que Pink estuvo internada en un hospital de Sydney, Australia. Pero ya fue dada de alta luego de que padeciera de una complicación a causa de un virus estomacal. Que incluso la obligó a posponer un tercer concierto en la localidad.

Así lo informó la cantante en su cuenta de Instagram: “Me dieron el alta del hospital anoche. Y estoy siguiendo las directivas de los doctores: mucho líquido y descanso. Muchos de ustedes saben del esfuerzo físico que significan mis shows, y que no solo me paro delante del micrófono y canto. Me volteo, bailo, vuelo, cuelgo de arneses, telas. Necesito estar físicamente saludable y bien para poder realizar mi espectáculo”.

“Creo que todos ustedes merecen un espectáculo completo y yo estar en mi mejor momento. Nuestro próximo show será el sábado, y hasta entonces beberé té verde y pasaré tiempo con mis hijos”, concluyó en el post.

