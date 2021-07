Paris Hilton espera su primer hijo con Carter Reum

¡Paris Hilton está embarazada! La empresaria y DJ espera a su primer hijo junto con su prometido, Carter Reum.

De acuerdo con el sitio estadounidense Page Six, la heredera del emporio hotelero afirmó hace no mucho que Reum era el hombre de su vida y que estaba en un tratamiento de fertilidad in vitro.

“Él es el chico de mis sueños. Es 100 por ciento el indicado”, dijo la socialité en el podcast Trend Reporter a principios de año. “Hablamos sobre nuestra boda todo el tiempo y planificamos los nombres de nuestros hijos y todo eso”.

Hilton y el empresario, de 40 años, se comprometieron en febrero después de salir durante un año. Reum le pidió matrimonio en una isla privada, sorprendiendo a su novia el mismo día de su cumpleaños con un costoso anillo de diamantes diseñado por Jean Dousset.

Reum se dedica a las inversiones, los negocios e incluso escribió un libro sobre cómo conseguir éxito en la vida empresarial, de acuerdo a Page Six.

“Estoy entusiasmada con este próximo capítulo de mi vida y con tener un socio tan comprensivo”, dijo la estrella del reality Simple Life a la revista Vogue en ese momento. “Nuestra relación es de iguales. Nos hacemos mejores personas. ¡Valió la pena la espera!”.

La pareja confirmó su relación durante una fiesta de los Globos de Oro en enero de 2020. Los medios dijeron en ese momento que se habían conocido a través de amigos en común.

Paris Hilton muy enamorada

La millonaria está muy enamorada, prueba de ello sus numerosas publicaciones en redes sociales donde grita a los cuatro vientos lo feliz que es junto a Carter Reum.

“Lo que más me gusta es crear recuerdos contigo. Tus besos son mágicos. Me encanta ser tuya y saber que eres mío”, escribió a sus más de quince millones de seguidores en Instagram.

Foto: parishilton.com

