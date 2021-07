Belinda reveló la razón del por qué no puede vacunarse aún contra la Covid-19

Belinda Peregrin pasó a formar parte de la larga lista de artistas contagiados de Covid-19. Así se dio a conocer en el perfil de una página dedicada a la farándula @chamonic3. Donde además se dijo que ya posiblemente la actriz y cantante de origen español pordría estar recuperada del virus.

El perfil posteó qué: “Belinda se enfermó, no se sabe mucho sobre eso y no quiero entrar en detalles porque pocas personas lo sabemos. Tal vez eso sea el motivo por el que Christian no asistió a la fiesta de su papá”, fue la información que aportó el medio con resepcto a la situación actual de la cantante.

Se desconoce si Nodal también se contagió

Luego de ello, la misma actriz confirmó su contagio a los diversos medios de comunicación. Ademas comentó que debido a su reciente padecimiento de coronavirus no podrá, por lo pronto, recibir la vacuna contra la Covid-19. Pues por lo que se sabe no se recomienda recibirla en ese estado.

Al respecto del contagio de la artista no se saben más detalles y la duda que todos tienen es si su prometido, el también cantante Chistian Nodal, está padeciendo del virus. Pero de quien sí se supo que presentó molestias en su salud fue de su madre, Cristy.

La suegra de Belinda fue intervenida

Tras un mensaje que compartió en internet y que preocupó a los usuarios. “Con toda la fe en mi corazón hoy estoy aquí, que mi padre Dios sea quien guíe las manos de mi doctor. Gracias amigos, familia, por estar al pendiente”, escribió acompañado de una fotografía de un contador de suero.

Posteriormente, la misma madre del cantante de regional mexicano, quien estuvo internada en el Hospital Real San José Valle Real en Zapopan, Jalisco, donde le realizaron la operación, dijo que resultó exitosa. La misma Cristy informó que tuvo que ser intervenida, pero que todo salió muy bien.

“Muchas gracias a todos por todos los mensajitos. Mi operación salió muy bien y estoy aquí con los apapachos de mis amores. Gracias por cada bendición, por cada oración. Amo tenerlos en mi vida y sentir ese apoyo”, dijo a sus más de 400 mil seguidores en la red social Instagram.

