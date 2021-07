Lorena Meritano recordó su breve relación amorosa con Luis Miguel

Lorena Meritano reveló detalles sobre cómo es tener una relación amorosa, aunque nada seria ni formal, con Luis Miguel. La modelo recordó el breve romance que tuvo con ‘el Sol de México’ y contó un poco más allá de la intimidad.

Lorena Meritano, a través de un live de Instagram con la conductora Yolanda Andrade, reveló cómo fue su amorío con el galán de México. La conversación entre ambas artistas fue amena y hasta subida de tono, pues Andrade no titubeó a la hora de preguntarle acerca de cómo se ve el cantante sin ropa.

“Y cuéntame de las nalgas de Luis Miguel”, preguntó entre risas la conductora de Montse y Joe. “¡Qué! Espérame, espérame”, fue la respuesta de la argentina. Luego Andrade le exigió que confesara cómo era haber estado sexualmente con ‘el Sol’.

“Nunca supe más de Micky”

“Hablando de eso, es un caballero, pero recaballero. Otro día te tengo que contar en persona la primera vez, no te lo puedo contar acá, en Las Vegas, fue”, apuntó la actriz de la famosa telenovela Pasión de gavilanes. A pesar de mostrarse un poco tímida con el tema sexual, sí confesó qué: “La piel de ese hombre… ¿No es lo máximo?”.

Meritano también reveló que la última vez que tuvo contacto con el intérprete le negó una salida. Porque ya se encontraba casada en ese momento, por lo que el reencuentro no pudo darse. “Lo que me impresiona. Yo llevo mucho sin verlo, él me mandó a recoger con su seguridad en Bogotá, se armó todo un lío”, contó Lorena.

Ante todo el alboroto que se ocasionó la actriz tuvo que decirle a la seguridad de ‘el sol de México’ que no podía asistir a la cena. “Nunca supe más de Micky”, señaló. Además aprovechó para confesar que siente una gran admiración por Luis Miguel. “Micky es… Bueno, todos mis respetos, de los cantantes y de los shows más espectaculares que he visto en mi vida en persona”, afirmó.

Las artistas mantuvieron una relación sentimental hace un tiempo

Por otro lado, Andrade aprovechó la transmisión para pedir una disculpa a su expareja por los problemas que le acarreó debido a sus adicciones. “Aprovecho para pedirte una disculpa, en aquel momento de si por mi enfermedad hice alguna cosa, porque lo hice, que no estuvo correcta, te pido perdón y me disculpo. Tú me conociste en un momento terrible, yo era una cosa… Y me tuviste mucha paciencia, mucho amor”.

Lorena contestó: “Te costó y lo hiciste y te convertiste en una más hermosa mujer, sana, más sana de lo que eras”, mientras que Meritano continuó: “Vos sabes que te amo profundamente y nuestro amor ha ido evolucionando como nosotras como personas”.

Asimismo, Meritano recordó cómo fue que la animadora conquistó su corazón. “Yo me acuerdo que no sé cómo hiciste, me mandabas unas cartitas que no sé a quién se las diste y me llegaron adentro, en la clase. Me encantó esta cosa tuya de lo impredecible”, señaló. Lorena concluyó diciendo, “¡qué lindo que nos animamos a eso!”, expresó Lorena.

