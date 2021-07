Mira cómo lucía Jennifer López cuando joven en su primer casting

Ver a Jennifer Lopez cuando joven es una exquisitez pues ya desbordaba talento desde el inicio de su carrera hasta convertirse en la diva.

Mucho ante de su papel en ‘My Little Girl’ y su protagónico en “Selena”, Jennifer Lopez cuando joven ya andaba en la búsqueda de su sueño para ser la gran artista que es hoy.

Hace poco se viralizó material inédito de cuando la actual pareja de Ben Affleck acudió a su primer casting para televisión. Y es que “La diva del Bronx” inició su carrera al inicio de la década de los 90’s.

Con mucha perseverancia, esfuerzo y dedicación como bailarina y cantante debutó ante las cámaras. El video es del primer casting de JLo para el programa de televisión “In Living Color” en 1991.

Allí buscaban bailarines de respaldo para ‘New Kids on the Block’ y como resultado obtuvo un lugar como parte de la producción. Con unos leggins ajustados en color oscuro y un crop top se atavió la diva mientras us rizos chocolates y negros se movían en total libertad.

De la Jennifer Lopez cuando joven a la actual

Bailando de un lado a otro y mostrando cada una de sus cualidades JLo enamoró a más de uno en ese entonces. Años más tarde se convirtió poco a poco en la poderosa mujer que es hoy.

Lo más reciente para la cantante es el tema “Cambia El Paso”, una canción que muchos han acuñado como una indirecta a su expareja Alex Rodríguez. Esto debido al contenido de la letra y su similitud a una carta abierta.

Refleja además lo que es su soltería y que está en el derecho de estar con quien quiera pese a las críticas que se han hecho en diferentes lugares tras su intempestiva reconciliación.

La diva, quien está dispuesta a los cambios sigue adelante con esta producción que se ha convertido en una de las más reproducidas en la actualidad.