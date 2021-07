Alejandro Fernández habló de cómo ha enfrentado la dura cuarentena por la Covid-19

Alejandro Fernández estuvo conversando en entrevista con el programa Venga la Alegría. En el espacio televisivo el cantante mexicano confesó cómo ha afrontado la terrible pandemia que azota al mundo desde hace más de un año. También se tocó el tema de su familia y los hábitos que ha adquirido, precisamente, durante el aislamiento del año pasado por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Alejandro Fernández, conocido también en el mundo artístico como ‘el Potrillo’ aseguró que de las mejores cosas que le pasaron en la pandemia fue poder compartir más tiempo con su familia. Además de retomar el ejercicio y reducir su carga de trabajo, lo que anteriormente no podía hacer con facilidad pues tenía muy poco tiempo libre para dedicarle a sus hobbies.

Alejandro: “Me he acercado más a mi familia“

El cantante confesó que un principio el encierro le causó padecimientos de ansiedad.“Teníamos mucha incertidumbre y no sabíamos que iba a pasar. Afortunadamente no fue tan grave como lo pensamos al principio. Al comienzo me dio muchísima ansiedad. Luego me relajé y empecé a disfrutar muchísimo de la vida, de poder estar más tiempo con mi familia, con mis hijos y ahora con mi nieta. Sacamos cosas muy buenas”, señaló.

En cuanto a sus hijos, Fernández comentó que estaban muy separados porque cada quien tiene ocupaciones y sus asuntos familiares propios. “Me he acercado más a mi familia, sobre todo a mis hijos. Sentí que cada uno ya había tomado sus rumbos, sus vidas y no nos habíamos dado cuenta de que a veces pasaban dos meses sin vernos”, dijo en la entrevista.

“Simplemente es la mujer de mi vida”

“Cuando pasó lo del aislamiento me encerré con mi familia y era estar 24/7 con ellos, todo el día juntos. Justo me tocó pasarlo en la playa, recién me acababan de entregar mi casa de Puerto Vallarta y ahí fue donde nos refugiamos. Decían que desaparecí porque había hecho un búnker debajo de la tierra y me da risa”, relató Alejandro.

Sobre la llegada de su primera nieta Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba, confesó que es el gran amor de su vida: “Está hermosa, se parece muchísimo a Camila. Y Camila es muy parecida a mí ¡Es maravillosa!, me tiene extasiado. Simplemente es la mujer de mi vida”, expresó.

Y sobre su hijo, Alejandro, dijo estar feliz por su reciente matrimonio, a sus 27 años. Recordando además que él se casó cuando apenas tenía 21. “A los dos (Alejandro y Camila), siempre les doy mi consejo, mi punto de vista. Pero si ellos ya lo tienen decidido pues nunca he sido un papá que se imponga, en algunas cosas sí. Pero sus decisiones personales pues ya son muy de ellos”, señaló Alejandro.

Descubre más: