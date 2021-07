Camila Cabello abraza sus “curvas, celulitis y estrías”

La cantante Camila Cabello está abrazando cada parte de su cuerpo, y está alentando a otros a hacer lo mismo. En un video publicado recientemente en su perfil de TikTok titulado “I luv my body”, la estrella del pop dice que está abrazando sus “curvas, celulitis y estrías”.

“Estaba corriendo en el parque cuidando mi propio negocio tratando de estar en forma, tratando de mantenerlo saludable y estoy usando un top que muestra mi vientre, y no lo estaba metiendo”, comenzó la cantante de “Havana”, dijo al bajar la cámara para revelar su top negro corto, pantalones de entrenamiento y medio punto expuesto.

“No lo estaba metiendo, porque estaba corriendo. Y existe. Como una persona normal que no lo mete todo el tiempo”. La cantante inicialmente se sintió insegura sobre su apariencia, pero dice que se recordó a sí misma, “estar en guerra con tu cuerpo es así la temporada pasada”. Concluyó el video: “Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa. Y tenemos que ser dueñas de eso, bebé”.

Camila Cabello le canta a su cuerpo

Cabello terminó el clip con una nota alta y tonta acariciando su cuerpo mientras cantaba la letra del clásico de Aretha Franklin de 1976, “Something He Can Feel”. El video viral ha cosechado más de 16 millones de reproducciones en poco más de 24 horas con casi 3 millones de likes. Miles de usuarios publicaron en la sección de comentarios para agradecer a la ex miembro de Fifth Harmony por difundir el mensaje positivo del cuerpo. “Estén agradecidos por nuestros cuerpos REALES”, comentó un usuario.

Esta no es la primera vez que Cabello usa sus plataformas de redes sociales para abogar por el amor propio. En 2019, compartió un mensaje empoderador en sus Historias de Instagram mientras celebraba el segundo aniversario de su exitoso sencillo “Havana”. En su nota, Cabello recordó a “las niñas que crecen en un mundo con aerógrafo” que muchas de las fotos publicadas en línea están editadas.