Mira cómo hacer el efecto de desaparición rápida en videos de TikTok

El divertido video con efecto de desaparición rápida la está rompiendo en TikTok POR eso te enseñaremos cómo hacerlo para que te unas.

Ante todo, debes recordar que para algunos retos hay que recurrir a otras aplicaciones como en el caso del efecto de desaparición rápida. Lo primero que debes hacer es grabar un video haciendo lo que quieras. Preferiblemente sobre una silla para darle mayor movimiento al efecto.

Aprende a hacer el efecto de desaparición rápida en TikTok

Luego grabarás otro más, pero de la silla sola y muévela antes de grabar. Te vas a CapCut, abres la aplicación e importas ambos videos. Presiona “Dividir” sobre el primer video para cortarlo justo en el momento que quieras, para juntarlo con la silla empezando a moverse.

Te vas a ‘Stickers’ y dentro de ella hay un ícono de estrellas que te servirá, pues tiene una variada gama de opciones y escoges la que simula ser un rayo. Presiónala y colócala en el centro de la imagen del primer video.

Lo cuadras y te vas a “Efectos”, luego “Básico” y pones “Movimiento” para que la silla simule un temblor tras la desaparición. Para finalizar busca “Audio”, y en “Efectos de sonido” escoges el que más te guste para darle más estilo al video. Ahora solo resta darle la coloración que desees y publicarlo en tus redes sociales para definitivamente ser la sensación con tus post.

De cómo hacer el efecto de desaparición rápida al Pixar Challenge que la rompe en TikTok

Si te has cansado de buscar cómo hacer el Pixar Challenge llegaste al lugar indicado y es que las redes no dejan de sorprender día a día. Muchos se han cansado de buscar el filtro en Instagram y en TikTok, pero no, allí, por ahora, no está.

Sucede que es la aplicación SnapChat la encargada de contener este divertido filtro que remonta los rasgos característicos de cada uno de los personajes de esa casa productora.

Lo único que debes hacer es pararte para grabar una nueva historia, pero en la lupa del buscador colocarás ‘Cartoon 3D Style’. Lo agregas y marcas como favorito para que quede entre tus herramientas.

Puedes perfectamente grabar un video o solamente tomarte una foto para divertirte junto a todos tus amigos o familiares. En TikTok está siendo muy recurrente grabarse en un video normal y en otro con el filtro para ver la transformación. Por lo que lo han denominado como un reto en el que todos participan.