Gustavo Adolfo Infante inculpa a Sergio Mayer de una muerte hace 16 años

Gustavo Adolfo Infante sigue señalando a Sergio Mayer por delicados casos. Uno de ellos es haber sido él el culpable del fallecimiento de Édgar Ponce hace 16 años. Esto se da luego de la fuerte discusión que tuvieron en pleno programa De primera mano, durante una transmisión en vivo, hace unos días.

Ahora, fue a través de su cuenta de Twitter que Gustavo Adolfo Infante retomó algunos de los temas que iniciaron el encontronazo que tuvieron en el espacio televisivo. El conductor aseguró que Sergio Mayer sí estuvo involucrado en las ganancias de José José, por cobrar sus regalías.

La disputa entre Gustavo y Sergio lleva años

Infante mencionó un tuit en el que se muestra una entrevista vía telefónica en De Primera Mano a Laura Núñez. En la que aparece la amiga y representante del ‘Príncipe de la canción‘, en la cual se niega la versión de Mayer. Quien había asegurado que él ayudaba económicamente a José José y por esa razón lo que le daba no era parte de las regalías.

La representante del artista indicó que el cantante nunca necesitó el dinero del actor y político, y que sí eran regalías lo que cobraba. Aunque no tiene conocimiento de qué.

Además de esto, Infante retomó una parte del video de la entrevista de Mayer con el Escorpión Dorado. En la cual el diputado recordó que la persona que atropelló a su compañero de Sólo para Mujeres, Édgar Ponce, fue puesto en libertad. Esto porque no se encontraron las pruebas suficientes para sentenciarlo por homicidio premeditado.

“Me sorprende más cada día este ‘legislador’”

“Mayer era su patrón. Él lo obligó a meterse a media noche sin casco y no tenían ningún permiso para grabar. ¿¿¿Y ahora resulta que no lo supera??? Me sorprende más cada día este ‘legislador’”, escribió el presentador. Por último, Gustavo presentó un video de De Primera Mano, en donde mencionan que Mayer lo denunció por difamación. Luego de indicar que en el libro Los Señores del Narco, Anabel Hernández acusó al artista de estar involucrado en el crimen organizado. “Qué tal??? De risa”, señaló Infante bajo el clip.

La disputa entre el conductor y el diputado lleva varios años, por lo que fue imposible que la semana pasada las cosas se calentaran cuando Mayer fue invitado al programa de Gustavo Adolfo. Poco a poco, ambos comenzaron a subir el tono de la voz, al punto de que la entrevista tuvo que ser detenida.

Sergio acusó a Infante de manipular la información que presenta en su show en contra de él, y lo llamó “mezquino”. Mientras que el periodista se defendió asegurando que el diputado es corrupto y que se aprovecha del poder que tiene en la política para hacer tráfico de influencias.

Descubre más: