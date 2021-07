¡Flaco y canoso! Will Smith fue capturado en un look natural tras bajar de peso

Will Smith abandonó el tinte y meció el cabello gris en una nueva foto compartida en Instagram. La mamá de Jordyn Woods, Elizabeth, publicó una selfie de sí misma con el actor, ambos sonriendo y muy relajadas mientras celebran el cumpleaños número 23 del hijo de Will, Jaden, durante unas vacaciones conjuntas.

Los fanáticos inmediatamente se hicieron sentir en la sección de comentarios sobre la gran transformación. “El cabello de Will no es tan gris”, comentó un fan. “Amo a Will”, agregó otra persona. “¡Simplemente no tenía idea de que mis hombres eran Obama!”. Will no es el único en la familia en mecer un nuevo peinado. Su esposa, Jada Pinkett Smith, también pasó por Instagram para mostrar su nuevo look.

El 12 de julio, la actriz compartió una foto de su cabeza recién afeitada. “Willow me hizo hacerlo porque era hora de dejarlo ir”, subtituló Jada la publicación, refiriéndose a la hija de 20 años que comparte con Will. “PERO… mis años 50 son ‘combate para ser divinamente iluminado con este cobertizo.”

Will Smith no fue el único que dejó boquiabierto a sus fanáticos

Otras celebridades expresaron su apoyo con la actriz Gabrielle Union publicando una serie de emojis de corazón y fuego. “Wow”, declaró Mindy Kaling junto a un emoji de fuego. “Hermosa ❤ ️Solo muestra esa hermosa cara y ojos conmovedores de manera más prominente”, declaró la mamá de Beyonce, Tina Knowles-Lawson.

Will se mantiene ocupado y se está poniendo en forma para el próximo año. El 4 de mayo, el querido actor confesó a sus casi 54 millones de seguidores de Instagram, que estaba en la “peor forma” de su vida. Desde entonces ha estado documentando su viaje de fitness en YouTube, por lo que además de canoso se le ve más delgado.