“Sex and the City”: 5 datos de la serie que puedes volver a ver a través de HBO Max

Pronto podremos disfrutar del regreso de Carrie, Miranda y Charlotte en el reboot de Sex and the City titulado “And Just Like That” por HBO Max.

Cada vez falta menos para el gran estreno de “And Just Like That”, el reboot de “Sex and the City” que todos los fanáticos esperan con ansias. La serie de 10 capítulos será estrenada a través de la pantalla de HBO Max y girará alrededor de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis), en una etapa más madura de su vida.

Foto: Instagram @sarahjessicaparker

Tras 17 años del estreno del último capítulo de la serie, su popularidad sigue intacta. La historia que enganchó un sinfín de fanáticos por primera vez a finales de los 90 se convirtió en una de las series más emblemáticas de la televisión.

Hace pocos días Sarah Jessica Parker compartió una fotografía a través de sus redes sociales en donde podemos verla junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis en las icónicas calles de Nueva York, en lo que corresponde a uno de los primeros rodajes de la serie.

Foto: Instagram @sarahjessicaparker

La ausencia de Kim Cattrall en la nueva producción es algo que aún los fanáticos no terminan de aceptar. Sin embargo, en la plataforma de streaming HBO Max están todas las temporadas de “Sex and the city” para rememorar al elenco original de la serie que nos robó el corazón.

Como en todas las producciones, fueron muchas las anécdotas que quedaron tras las grabaciones de seis temporadas. Por eso, te contamos ciertas curiosidades de la serie que probablemente desconoces.

Sarah Jessica Parker se rehusaba a ser parte de la producción

La actriz estadounidense no se sentía en sintonía con el libreto de la serie. Incluso la profundidad en cuanto a temas sobre sexo y pensar en escenas en donde tendría que actuar junto a actores desnudos la hacía sentir incomoda.

Incluso, después de grabar el primer episodio, lo primero que le pasó por la mente fue abandonar la producción. Sin embargo, luego cambió de opinión y “Sex and the city” se convirtió en uno de los proyectos más importantes de su carrera.

Foto: Instagram @sarahjessicaparker

Kristin Davis no quería que su familia viera “Sex and the city”

Probablemente por la época en la que se estrenó el programa, sus mismas protagonistas lo consideraban subido de tono. Eso mismo le sucedió a Kristin Davis, quien le pidió a su familia que no vieran su actuación en la serie. Luego de que la actriz se compenetró con su personaje, permitió que sus familiares más cercanos la vieran y para su sorpresa, casi todos se convirtieron en reales fanáticos del programa.

“Charlotte” en la primera temporada de “Sex and the city”– Foto: Instagram @

iamkristindavis

La amistad entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall nunca existió

Aunque en la serie los personajes de ambas actrices demostraban una enorme conexión, eso solo pasó en la ficción. De hecho, uno de los motivos por los que Cattrall no se sumó al reboot de “Sex and the city”, fue precisamente por la poca conexión que tuvo con sus compañeras. La misma actriz dijo que le hubiese gustado que Sarah Jessica Parker hubiese sido más amable.

Foto: televisionofyore

Las actrices nunca repitieron ningún outfit en toda la serie

La aclamada diseñadora de vestuario Patricia Field fue una de las responsables de éxito de la serie. Su grandioso trabajo a nivel de vestuario ha sido aclamado a lo largo de los años. Una de las grandes curiosidades que reveló la diseñadora fue que en ningún capítulo las protagonistas repitieron vestuario. Solamente Carrie usó el abrigo fur en más de una ocasión, en la primera temporada y posteriormente en el capítulo final.

Foto: Instagram @cynthiaenixon

Cynthia Nixon fue la actriz que se quedó con más ropa

Los atuendos de Cynthia Nixon eran comprados por el equipo de vestuario al ser mucho más minimalistas. A diferencia de Carrie o Samantha quienes por su estilo pedían prestado exclusivas prendas a firmas de ropa a la cuales luego de la grabación tenían que devolver.

Foto: Instagram @cynthiaenixon

Con información de Vogue

