Vanessa Guzmán responde en repetidas ocasiones a una usuaria que dijo que “perdió lo femenina” por ser fitness

Vanessa Guzmán está siendo fuertemente criticada en las redes sociales por su aspecto físico. Y es que cientos de usuarios la señalan porque a su parecer la actriz está abusando del ejercicio al punto de que ya no tiene un cuerpo femenino. Ante la ola de comentarios negativos con respecto a su imagen la exarticipante del Miss Universo rompió el silencio.

La modelo Vanessa Guzmán ha decidido responder a las personas que arremeten en contra su figura musculosa. Que se debe a su disciplinado trabajo de entrenamientos y una dieta saludable, que sigue rigurosamente la actriz, y por lo que se ve, se siente feliz y orgullosa de hacerlo así.

“Ya perdiste lo femenina”

A través de su cuenta de Instagram @vanessaguzmann se manifestó ante los mensajes ofensivos que le estaban lloviendo. En primer lugar, la exreina de belleza respondió a un comentario de una usuaria que dijo que había un límite entre mejorar el cuerpo y perder los rasgos normados de las mujeres. “Tan guapa que eras antes de esta transformación. Está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina”, fue la opinión de la mujer.

De indemediato la artista mexicana expresó su sentir al leer dicha critica hacia su aspecto. “Lo CUIDADO, lo femenina también se lleva en “la boca”, y aunque la mona se vista de seda ¡¡¡MONA SE QUEDA!!! Y si algo se me pierde…no importa, me encuentra sin buscarla”, dijo Vanessa.

La usuaria volvió a dejar su opinión en la caja de comentarios de la cuenta de Guzmán al ver que le había respondido. Ella alegó que lo que le dijo a la actriz fue de manera respetuosa pero qué ya, “entendía la fama que tiene de mala onda”, y nuevamente capturó la atención de la artista.

Vanessa: “A toda la gente que me odia gracias porque me hacen más fuerte”

“Furia la que te ocasiona ver lo que ves. Te invito a abrir públicamente tu IG y aceptar toda la crítica constructiva”, agregando que no le importa lo que los demás piensen de ella. “Esconderse en la barrera del que dirán deja mucho que decir. No soy santo de devoción para querer puras alabanzas, solo respondí a tu opinión no necesitada”, además la invitó a dejar las criticas y a reflexionar acerca de que nadie es perfecto. “Disfruta tu perfección y presúmela ante el mundo. Siéntete orgullosa de lo que tú eres y no busques un seudo reflejo de tu mínima versión en lo demás”.

Además, Vanessa publicó un video en su perfil en el cual aseguró que ella era muy disciplinada con el entrenamiento porque quiere lograr sus objetivos. También dejó un mensaje a quienes la apoyaban y a los que se han convertido en sus haters.

“Aquí sudando la gota gorda. Se acerca la meta. El objetivo y lo único que queda es prepararse mejor para eso. Se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo, pero sin duda el apoyo de todos ustedes, la gente que me rodea, que me conoce y sabe mis objetivos. A todos ustedes, gracias. A toda la gente que me odia y me triplica, gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez”, concluyó la actriz.

Descubre más: