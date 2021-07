Sylvia Pasquel rompió el silencio y habló acerca de Luis Miguel y su bioserie

Sylvia Pasquel confesó la razón por la cual no le gusta hablar de Luis Miguel. Quien fue su yerno, pero del con el cual no ha tenido una buena relación y mucho menos luego de que en la bioserie del cantante se haya minimizado la carrera de su hija. Para el programa Ventaneando, la actriz, hija de Silvia Pinal se descargó sobre el tema.

Sylvia Pasquel se manifestó acerca de la imagen que mostró el proyecto de Netflix de su hija Stepahanie Salas y su nieta Michelle. Alegando que no está de acuerdo con lo reflejado en la bioserie. Todo esto se mostró en la segunda temoprada.

“No está bien es sexualizar la relación“

En varios episodios se contó la vida de Michelle Salas, quien manifestó su descontento en contra de su padre por la forma en que sexualizaron y expusieron su adolescencia en la pantalla chica. Y ahora es Sylvia quien dijo que su familia tomó la decisión de no hablar de Luis Miguel y que “no tengo por qué estar hablando mal de nadie”.

“Al final del día, nosotros nunca nos hemos colgado de su carrera. Nunca mi hija estuvo haciendo entrevistas, ni haciendo nada. Sin embargo, siempre le están dicen que es una fracasada, que nada más la conocen por Luis Miguel, que nos colgamos de la carrera de Luis Miguel. Pero, cuando Luis Miguel nació, yo ya tenía años en esta carrera, yo ya era Sylvia Pasquel, o sea, yo no me tenía que colgar de nadie”, comentó en el programa Ventanenado.

Además la actriz señaló que ninguna dio autorización para que fuera interpretada en la bioserie. “Lo que no se vale es que, está bien que hablen del romance, al final del día, los dos eran jóvenes y solteros. Pero lo que no está bien es sexualizar la relación, porque al final del día estás hablando de tu hija”, sentenció Sylvia.

“No andamos buscando escándalos ni vivimos de ellos”

También, la hermana de Alejandra Guzmán explicó que lo que ella y su hija menos han querido es crear un polémica entorno a su paternidad y los motivos por las que no la había reconocido públicamente a Michelle desde el momento enn el que nació.

“Es un respeto a nosotras, hablar mal de otra persona, Quiere decir no tienes nada bueno qué decir de ti y nosotras tenemos muchas cosas buenas qué decir de nosotras. Porque somos trabajadoras, somos decentes, no le robamos a nadie. Nos dedicamos a nuestro trabajo, no andamos buscando escándalos ni vivimos de ellos”, aseguró la artista mexicana.

Stepanhe manifestó hace un tiempo que no le gusta la manera en que ha sido abordada la adolescencia de Michelle es de mal gusto: “Hoy, cómo madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor, que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona”, escribió la ex de Luis Miguel.

