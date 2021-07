“La Roja” sabe quién filtró su video íntimo fuera de la plataforma paga

Belén Alvarado reveló que sabe muy bien quién es la persona que ha viralizado su video íntimo en redes sociales. La modelo de Onlyfans conversó con el reportero de “De Boca en Boca”, Miguel Cedeño, sobre cómo se siente sobre la “violación” de su privacidad y derecho al trabajo, después de pasar además el trago amargo en la comisaría junto a su novio Carlos Valdés.

“Te voy a decir la verdad… para mi es una publicidad gratuita la que ellos me hacen, pero la hacen con la finalidad de verme mal y eso me molesta”, comenzó diciendo “La Roja”. “Hay gente que me quiere perjudicar y yo sé quién es… piensa que me voy a decaer y decir ‘ay ya no lo voy hacer’, ahora lo voy hacer con más ganas”.

Con firmeza, Belén continuó: “Es un hombre que se suscribe a mi Onlyfans, compra mi contenido para después regalarlo… ya estoy tomando cartas en el asunto… Cuando se meten conmigo le pisaron la cola al diablo… Ese video es de mi plataforma, de la gente que está pagando para verme”.

“La Roja” desmintió estar tras las rejas

Hace unos días se corrió el rumor de que Belén estaba detenida en la fiscalía junto con su novio, por supuesta tenencia ilegal de armas. Sin embargo, la ex chica reality declaró que “te cuento que estoy vivita, coleando y sin esposas… yo no estoy detenida, estoy simplemente acompañando como cualquiera lo haría”.

La Roja afirmó que solo estaba siendo una “buena novia” apoyando a Carlos en la estación de policías. Silvana Torres preguntó el motivo de este acompañamiento, y Belén no dio mayores explicaciones: “Nada de problemas… esos detalles te los puede dar mi abogado. No tiene nada que ver conmigo… Gracias a Dios no estoy metida tras la rejas”.